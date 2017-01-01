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Bafra Belediyesi çalışanlarına sağlık taraması



(Fotoğraflı)



Ahmet Şükrü Uluçay

SAMSUN (İHA) - Samsun Bafra Belediyesi iş ve işçi sağlığı kapsamında çalışanlarına sağlık taraması yaptırdı.

Sağlık taraması kapsamında çalışanları tam kan tahlili, akciğer röntgeni, odyometre makinesi ile işitme testi ve solunum fonksiyon testi yapıldı. Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin, "Bütün mesleklerde çalışanların sağlıklarını sosyal, ruhsal ve bedensel olarak en üst düzeyde tutmak, çalışma koşullarını ve üretim araçlarını sağlığa uygun hâle getirmek, çalışanları zararlı etkilerden koruyarak işin ve çalışanın birbirine uyumunu sağlamak üzere kurulmuş bir tıp dalıdır. Bu amaçla Kanunlar kapsamında çalışanlarımızın sağlık taramasını yaptırdık. Biz bu uygulamayı kanuni mecburiyet yokken de yaptırıyorduk. Çünkü çalışanlarımızın sağlığı her şeyin başıdır. Pek çok rahatsızlık erken teşhis ile tespit ediliyor. Sonuçlar çalışanlarımıza bildirilecek. Bu sonuçlara göre başka yapılması gerekenler varsa daha ileri düzeyde tetkik ve tedaviler sağlanacaktır. Çalışanlarımızı her zaman düşündük ve düşünmeye devam edeceğiz. Çalışanlarımızla beraber Baframıza daha çok hizmet etmenin gayretindeyiz."

(ŞU-SLH-Y)



12.04.2017 19:08:45 TSI

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