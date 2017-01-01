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Başkan Yalçın üniversitenin Senato toplantısına katıldı



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Şeyh Edebali Üniversitesi Pazaryeri Meslek Yüksek Okulunda düzenlenen Senato toplantısına katıldı.

Pazaryeri Meslek Yüksek Okulunda düzenlenen Senato toplantısına; Pazaryeri İlçe Kaymakamı Bayram Sağır, Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, Pazaryeri Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Faruk Akın katıldı. Toplantı sonrası kısa bir açıklama yapan Başkan Yalçın, ilçelerinin kalkınması ve öğrenci potansiyelinin artması için çalışmalarına devam ettiklerinin belirterek, "Bugün burada sayım kaymakamımız ve rektörümüz ile birlikte Senato toplantısına katıldık. Bizler ilçedeki bürokratlara olarak her zaman üniversitemin yanındayız" dedi.

(CKT-MET-Y)



13.04.2017 10:34:22 TSI

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