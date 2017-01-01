13 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BİTLİS HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Memur-Sen halkla buluştu

13 Nisan 2017 Perşembe, 10:40
Memur-Sen halkla buluştu
Memur-Sen halkla buluştu

(Fotoğraflı)

Serdar Adıyaman
BİTLİS (İHA)  Memur-Sen Ahlat İlçe Temsilciliği, "Memur Sen'e davet, tercih evet" sloganıyla Bitlis'in Ahlat ilçesinde halkla buluştu.
Ahlat Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Ertuğrul Gazi Konferans Salonunda düzenlenen halk buluşmasına Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, Memur-Sen Bitlis İl Başkanı Cabir Durak, Memur-Sen Ahlat İlçe Başkanı Orhan Kırkız, AK Parti Bitlis İl Başkanı Nesrullah Tanğlay, AK Parti Ahlat İlçe Başkanı Oğuz Atılgan, AK Parti Bitlis eski Milletvekili Vahit Kiler, milletvekili adayı Zeki Peker, Memur-Sen üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, Memur-Sen Ahlat İlçe Başkanı Orhan Kırkız'ın konuşmasıyla devam etti. Kırkız, "15 Temmuz, bunun gibi darbe ve darbe teşebbüsleri ile bu milleti durdurabileceğini sanan emperyalist güçler ve bunların işbirlikçi vesayetçileri, bu millete prangalar takmaya ve tökezletmeye çalıştı. Bizler bu oluşumlara, bu şer odaklarının rahatça nefes almalarına karşı çıktıkça işbirlikçilerini üzerimize saldılar. Bu millet her defasında bu saldırılara karşı göğüs gerdi. Bizim için bir mücadele olan devletin ve milletin bekası her şeyin üstündedir. Bizler 15 Temmuz ruhuyla evet diyeceğiz" dedi.
Yapılan konuşmaların ardından program sona erdi.
(SAD-MSA-Y)

13.04.2017 10:47:55 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Ahlat'ta 22 bin 447 seçmen sandığa gidecek
YEREL

AHLAT'TA 22 BİN 447 SEÇMEN SANDIĞA GİDECEK
İki günde 189 ünite kan bağışı toplandı
YEREL

İKİ GÜNDE 189 ÜNİTE KAN BAĞIŞI TOPLANDI
Bitlis'teki 4 köyde sokağa çıkma yasağı sona erdi
YEREL

BİTLİS'TEKİ 4 KÖYDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SONA ERDİ
Bitlis'te &quot;Teröre Hayır, Huzura Evet&quot; mitingi
YEREL

BİTLİS'TE "TERÖRE HAYIR, HUZURA EVET" MİTİNGİ
Tatvan'da güvenlik toplantısı
YEREL

TATVAN'DA GÜVENLİK TOPLANTISI
Adilcevaz'da çiftçilere 6 bin 500 fidan dağıtıldı
YEREL

ADİLCEVAZ'DA ÇİFTÇİLERE 6 BİN 500 FİDAN DAĞITILDI
Güroymak'ta muhtarlar toplantısı
YEREL

GÜROYMAK'TA MUHTARLAR TOPLANTISI
Ahıska Türklerinde kız isteme geleneği
YEREL

AHISKA TÜRKLERİNDE KIZ İSTEME GELENEĞİ
Güneş ışınlarından korunmanın yolları
YEREL

GÜNEŞ IŞINLARINDAN KORUNMANIN YOLLARI
Bitlis'te ruhsatsız silahlar ele geçirildi
YEREL

BİTLİS'TE RUHSATSIZ SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Referandum sonrası 3 kritik adım
SEÇİM HABERLERİ

REFERANDUM SONRASI 3 KRİTİK ADIM

 1
  • 2 Türkiye'nin en güzel kadınlarından biriydi! Son hali görenleri şaşırtıyor...
  • 3 Dünyanın en mutsuz insanları bu ülkede yaşıyor
  • 4 Şevket Çoruh'a baba destek! Tüm mal varlığını elinden çıkarmıştı...