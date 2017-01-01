YEREL HABERLER / BİTLİS HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Memur-Sen halkla buluştu

Memur-Sen halkla buluştu



(Fotoğraflı)



Serdar Adıyaman

BİTLİS (İHA)  Memur-Sen Ahlat İlçe Temsilciliği, "Memur Sen'e davet, tercih evet" sloganıyla Bitlis'in Ahlat ilçesinde halkla buluştu.

Ahlat Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Ertuğrul Gazi Konferans Salonunda düzenlenen halk buluşmasına Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, Memur-Sen Bitlis İl Başkanı Cabir Durak, Memur-Sen Ahlat İlçe Başkanı Orhan Kırkız, AK Parti Bitlis İl Başkanı Nesrullah Tanğlay, AK Parti Ahlat İlçe Başkanı Oğuz Atılgan, AK Parti Bitlis eski Milletvekili Vahit Kiler, milletvekili adayı Zeki Peker, Memur-Sen üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, Memur-Sen Ahlat İlçe Başkanı Orhan Kırkız'ın konuşmasıyla devam etti. Kırkız, "15 Temmuz, bunun gibi darbe ve darbe teşebbüsleri ile bu milleti durdurabileceğini sanan emperyalist güçler ve bunların işbirlikçi vesayetçileri, bu millete prangalar takmaya ve tökezletmeye çalıştı. Bizler bu oluşumlara, bu şer odaklarının rahatça nefes almalarına karşı çıktıkça işbirlikçilerini üzerimize saldılar. Bu millet her defasında bu saldırılara karşı göğüs gerdi. Bizim için bir mücadele olan devletin ve milletin bekası her şeyin üstündedir. Bizler 15 Temmuz ruhuyla evet diyeceğiz" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından program sona erdi.

(SAD-MSA-Y)



13.04.2017 10:47:55 TSI

NNNN

