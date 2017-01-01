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Efeler Ligi'ni İrem Derici ile kutladılar

13 Nisan 2017 Perşembe, 11:41
Efeler Ligi'ni İrem Derici ile kutladılar
Efeler Ligi'ni İrem Derici ile kutladılar

(Fotoğraflı)

Hasan Yiğen
MANİSA (İHA) - Kula Belediyesi'nin düzenlediği, Jeopark Kula Belediyespor'un Efeler Ligi'ne yükselme başarısını kutlama gecesinde, Türk Pop Müziği'nin sevilen sesi İrem Derici sahne aldı. Kulalılar, şarkıcı İrem Derici'nin şölen havasında geçen konseriyle Efeler Ligi'ne 'merhaba' dedi.
2016-2017 sezonu, Türkiye Voleybol Erkekler 1. Ligi'nde çıktığı 32 maçta 30 galibiyet alarak, voleybolun en üst ligi Efeler Ligi'ne yükselen Jeopark Kula Belediyespor, zaferini Kulalılarla kutladı. Kula Belediyesi tarafından düzenlenen kutlama programına, Kula Kaymakamı Osman Güven, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, Jeopark Kula Belediyespor Kulüp Başkanı Vedat Yılmaz, Belediye Meclis üyeleri, MHP İlçe Başkanı Nazım Baytok, Jeopark Kula Belediyespor yöneticileri, teknik ekibi ve oyuncuları, Seramiksan Bayan voleybol takımı oyuncuları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile binlerce vatandaş katıldı. Program öncesi dikkat çeken şovuyla sahne alan Ersin Show ve DJ Burcu, vatandaşlarla birlikte tempo tuttu.

Kula, İrem Derici'nin şarkılarıyla coştu
Dillere dolanan şarkılarını Kulalılarla birlikte seslendiren İrem Derici, sahne performansı ve enerjisiyle Kulalılara unutulmaz bir gece yaşattı. Kulalı hayranlarıyla buluşan İrem Derici, kendi albümünden şarkıların yanı sıra pop müziğin dillerden düşmeyen eserlerine de repertuvarında yer vererek, mekanı dolduran binlerce kişiye keyifli bir gece yaşattı. Sahne performansıyla da dikkat çeken Derici, hayranlarıyla şarkı aralarında kısa sohbetler de etti. Derici'nin neşeli tavırları gözden kaçmadı. Dans şovlarıyla beğeni toplayan Derici, keyifli süren 2 saatlik konserin sonunda tekrar sahneye davet edilen Jeopark Kula Belediyespor voleybol takımı ile birlikte kupayı kaldırdı. Belediyecilik ve sportif olarak başarılı bir şehirde olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden şarkıcı İrem Derici'ye, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, çiçek takdim ederken Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç ise sanatçıya maket Kula Evi hediye etti.
Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Jeopark Kula Belediyespor'un Efeler Ligi'ne yükselme başarısından dolayı Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun'a tebrik telgrafı gönderdi.
(HY-SC)

13.04.2017 11:48:33 TSI
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