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Atakum AİHL'den umre ödüllü hadis ezber yarışması

13 Nisan 2017 Perşembe, 12:20
Atakum AİHL'den umre ödüllü hadis ezber yarışması
Atakum AİHL'den umre ödüllü hadis ezber yarışması

(Fotoğraflı)

SAMSUN (İHA) - Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi(AİHL), "Peygamberimizin Hayat Ölçüleri" adlı hadis ezber yarışması düzenleyerek 5 öğrenciye umre ödülü hediye etti.
"Peygamberimizin Hayat Ölçüleri" başlıklı yarışmaya Atakum AİHL'den 100 öğrenci katıldı. Yarışmanın ilk elemeleri yapıldıktan sonra, 11 öğrenci final programında performanslarını sergiledi. Geleneksel hale gelen, bu sene dördüncüsü düzenlenen yarışmada öğrenciler geçen senelerde 40 hadis üzerinden yarışırken, bu sene 63 hadis için yarıştılar.

5 umre ödülü verildi
"Peygamberimizin Hayat Ölçüleri" hadis ezber yarışmasında öğrencilerin performansları, Atakum AİHL meslek dersi öğretmenleri Coşkun Hatipoğlu, Emine Yıldız, Adem Diş ve Zeliha Tuba Gürler tarafından değerlendirildi. Taban puanı 70 olan ve 3 farklı kategoride değerlendirilen hadis ezber yarışmasında, öğrencilerin Arapça metin, anlam ve hitabeti incelendi. Birbirinden başarılı performanslar sergileyen 11 imam hatip öğrencisinin katıldığı hadis ezber yarışmasında 5 öğrenci umre ödülü kazandı.
Programın sonunda konuşma yapan Atakum AİHL Müdürü Zahit Köseoğlu, "Âlemlere rahmet olarak gönderilen Sevgili Peygamberimizi anmak, anlamak ve anlatabilmek amacıyla düzenlenen programın hazırlanmasında emeği geçen öğretmenlerimize teşekkür ediyor, bu yaşlarında Sevgili Peygamberimizin evrensel mesajlarını öğrenme gayreti içinde olan genç kardeşlerimi tebrik ediyorum. Kaybedeni olmayan yarışmanın neticesinde umre ödülleri için sponsor olan hayırsever dostlarımızdan Rabbim razı olsun" dedi.
(SAM-SLH-Y)

13.04.2017 12:28:56 TSI
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