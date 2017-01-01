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Milletvekillerinden Sağlık-Sen'e ziyaret

13 Nisan 2017 Perşembe, 14:37
Milletvekillerinden Sağlık-Sen'e ziyaret
Milletvekillerinden Sağlık-Sen'e ziyaret

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Önceki dönem Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Kayseri Milletvekili Op. Dr. İsmail Tamer ve 25.Dönem Milletvekili Doç. Dr. Havva Talay Çalış, Kayseri Sağlık-Sen Teşkilatını ziyaret etti. Üyelerin sorunlarını dinleyip taleplerini alan Kayseri Milletvekili Yıldız, pazar günü yapılacak olan halk oylamasında neden EVET denilmesi gerektiği konusunda bilgilendirmede bulundu.
Bilgilendirme toplantısına İl Sağlık Müdürü Dr. İsmail Kılıç, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreter Vekili Uzm. Dr. Cem Turanoğlu, Halk Sağlığı Müdürü Dr. Ömer Faruk Özyurt, Kocasinan Ak Parti İlçe Başkanı Muammer Kılıç, Ak Parti İl Yönetiminden Dr. Mehmet Karakaya, Diş Hastanesi Başhekimi Dt. Tamer Şenel, TÜMSİAD Başkanı Nusret Uğurlu ile Sağlık-Sen Şube yönetim kurulu üyeleri, işyeri temsilcileri ve üyeler katılım sağladı.
Konuşmasına ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek başlayan Kayseri Sağlık-Sen Şube Başkanı Mahmut Faruk Doğan; yıpranma Payı, hizmetli personele memur kadrosu verilmesi ve Kayseri'de yapımı devam eden Şehir Hastanesi hakkında sağlık personelinin aklına takılan soruları, radyoloji teknisyenleri, laboratuvar teknisyenleri ve fizyoterapistlerin şehir hastanesindeki durumları gibi konuları Milletvekillerine iletti. Ayrıca, Başkan Doğan, 16 Nisan 2017 tarihinde yapılacak olan halk oylamasında Sağlık-Sen Teşkilatı olarak EVET oyu kullanacaklarını söyledi.
Sonrasında 25.Dönem Milletvekili Doç. Dr. Havva Talay Çalış ve Milletvekili Op. Dr. İsmail Tamer selamlama konuşması yaptılar.
Önceki dönem Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, katılımcılara yapmış olduğu konuşmada ülke gündemi ve referandum süreci hakkında bilgi vererek, açılacak olan Şehir Hastanesinde hiçbir sağlık personelinin mağdur edilmeyeceğini belirterek, yıpranma payı hakkında verilen sözün tutulacağından kimsenin şüphesinin olmaması gerektiğini dile getirdi.
(AÖ-Y)

13.04.2017 14:44:43 TSI
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