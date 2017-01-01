13 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Aydemir Köprüköylülerin konuğuydu

13 Nisan 2017 Perşembe, 15:46
Aydemir Köprüköylülerin konuğuydu
Aydemir Köprüköylülerin konuğuydu
- Aydemir: 'Milli irade tek ses: 'evet'

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, 'Milletçe el ele, gönül gönüle, 'Evet' kararlılığıyla 2023'e yürüyoruz. Türkiye'yi yeni ufuklara taşıyacak olan bu milli irade azim, heyecan ve coşkusu önünde kim durabilir? ' dedi.
MİLLETVEKİLİ AYDEMİR KÖPRÜKÖYLÜLERİN KONUĞUYDU
AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi tanıtım, aktarım ve paylaşım çalışmaları dolayısıyla Köprüköylülerin konuğu oldu. AK Parti İlçe Başkanı Rıfat Karasu ve yönetim Kurulu üyeleriyle istişare eden Milletvekili Aydemir, İlçe Belediye Başkanlığını ziyaret etti, iş yerlerini dolaşarak, ilçe esnafıyla istişarede bulundu, görüşlerini aldı.
AYDEMİR: KÖPRÜKÖY 'TÜM KALBİMLE EVET DİYOR'
Milletvekili Aydemir, 'Köprüköy İlçemizi ziyaretle Mesele Memleket, Birlikte Evet 'in gerekçelerini hemşerilerimizle paylaştık. Köprüköy 'Tüm Kalbimle EVET diyor' yorumunda bulundu. İlçe esnafının yoğun ilgi gösterdiği ziyarette, Anayasa Değişikliği maddeleri hakkında bilgilendirmede bulunan Milletvekili Aydemir, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi odağında kendisine yöneltilen soruları cevaplandırdı, açıklamalar yaptı.
AYDEMİR: MİLLİ İRADE TARİHİ BİR KARARLA TARİH YAZACAK
Köprüköy ziyareti çerçevesinde bir değerlendirme yapan Milletvekili Aydemir, 16 Nisan'ın Büyük Türkiye için yeni bir dönemin başlangıcı olacağı, yönetimde istikrarla dirlik, temsil tabanın genişletilmesiyle milli iradeyi ifadede birlik olgusunun güç kazanacağını vurgulayarak, 'Bu tarihi dönem milli iradenin eseri olacaktır.' ifadesini kaydetti.
15 TEMMUZ HAİNLERİ BİR KEZ DAHA ZİLLETE GÖMÜLECEK
16 Nisan'da Anayasa Değişikliği Paketi oylamasında verilecek her evet oyunun, 27 Mayıs 1960, 12 Mart 1970, 12 eylül 1980'deki vesayetçi anlayışlara, 28 şubattaki zalimlere bir reddiye olduğunun altını çizen Milletvekili Aydemir, her evet'in 15 Temmuzda milli iradeye kefen biçmeye çalışan hainleri bir kez daha zillete gömeceğini söyledi.
HAYIR DİYENLER MİLLETİ TANIMIYOR?
'Hayır' safında duranlar bu milletin cahili, bu mübarek iradenin yabancısıdır. Onlar halkı tanımıyor, onlar halkın feraset ve basiretinden nasipsiz' diyen Milletvekili Aydemir, 'Gelsinler, halkın huzuruna çıksınlar. Halkın irfanından, izanından beslensinler. Halkın milli irade hassasiyet ve haysiyetini paylaşsınlar. O vakit, hayır duruşlarının beyhude bir gayret, anlamsız bir karar olduğunu göreceklerdir. Biz mezra mezra, köy köy halka çıkıyoruz. Onlar ise sadece masa başında konuşuyorlar. Biz halkla beraberiz. Ya onlar? ' diye sordu.
(ERZ-AT-Y)

13.04.2017 15:51:53 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Erzurum'da sigara kaçakçılarına operasyon
YEREL

ERZURUM'DA SİGARA KAÇAKÇILARINA OPERASYON
Kadın milletvekili &quot;evet&quot;i anlatmak için direksiyona geçti
YEREL

KADIN MİLLETVEKİLİ "EVET"İ ANLATMAK İÇİN DİREKSİYONA GEÇTİ

Erzurum'da 11 bin 470 paket kaçak sigara ele geçirildi
YEREL

ERZURUM'DA 11 BİN 470 PAKET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ
Yakutiye, Tutak ile işbirliğinde Erzurum'dan ağrıya kardeş eli
YEREL

YAKUTİYE, TUTAK İLE İŞBİRLİĞİNDE ERZURUM'DAN AĞRIYA KARDEŞ ELİ
AGİT heyetinden Başkan Sekmen'e ziyaret
YEREL

AGİT HEYETİNDEN BAŞKAN SEKMEN'E ZİYARET
ASP voleybol takımı bölge elemelerine katılacak
YEREL

ASP VOLEYBOL TAKIMI BÖLGE ELEMELERİNE KATILACAK
&quot;Londra'dan Pekin'e yük taşımacılığını kesintisiz hale getireceğiz&quot;
YEREL

"LONDRA'DAN PEKİN'E YÜK TAŞIMACILIĞINI KESİNTİSİZ HALE GETİRECEĞİZ"
Üniversiteli gençlere, &quot;Erasmus Plus&quot; destekleri anlatıldı
YEREL

ÜNİVERSİTELİ GENÇLERE, "ERASMUS PLUS" DESTEKLERİ ANLATILDI
&quot;Biz vazifemizi yerine getirdik&quot;
YEREL

"BİZ VAZİFEMİZİ YERİNE GETİRDİK"
Aydemir: &quot;Erkal'a acil şifalar diliyoruz&quot;
YEREL

AYDEMİR: "ERKAL'A ACİL ŞİFALAR DİLİYORUZ"
Anne ve kızına sokak ortasında dayak
YEREL

ANNE VE KIZINA SOKAK ORTASINDA DAYAK
Menopoz sonrası kiloya dikkat
YEREL

MENOPOZ SONRASI KİLOYA DİKKAT
Bakanlar Arslan ve Akdağ Erzurum'da
YEREL

BAKANLAR ARSLAN VE AKDAĞ ERZURUM'DA
Pasinler'de doğalgaz sevinci
YEREL

PASİNLER'DE DOĞALGAZ SEVİNCİ
Ruhun karanlık yüzü depresyon
YEREL

RUHUN KARANLIK YÜZÜ DEPRESYON
Başkan Bulutlar; &quot;Son güne kadar durmak yok&quot;
YEREL

BAŞKAN BULUTLAR; "SON GÜNE KADAR DURMAK YOK"
Saç ekiminde yeni teknik: Kalem tekniği
YEREL

SAÇ EKİMİNDE YENİ TEKNİK: KALEM TEKNİĞİ
Çocuklarda katarakt problemine dikkat
YEREL

ÇOCUKLARDA KATARAKT PROBLEMİNE DİKKAT
İmplant tedavisi ile diş eksikliğine son
YEREL

İMPLANT TEDAVİSİ İLE DİŞ EKSİKLİĞİNE SON
Erzurum Ticaret Borsası
YEREL

ERZURUM TİCARET BORSASI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum'da
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ERZURUM'DA
ETÜ Maliye Bakanı Naci Ağbal'ı ağırladı
YEREL

ETÜ MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL'I AĞIRLADI
&quot;Tayt&quot; değil &quot;hakaret&quot; tahrik sayıldı
YEREL

"TAYT" DEĞİL "HAKARET" TAHRİK SAYILDI
Erdoğan'a atlı ciritçilerle karşılama
YEREL

ERDOĞAN'A ATLI CİRİTÇİLERLE KARŞILAMA
EN ÇOK OKUNANLAR
Ev temizliği için pratik bilgiler...
YAŞAM

TESADÜFEN BULDU! SADECE İKİ MALZEME İLE...

 1
  • 2 Türkiye'nin en güzel kadınlarından biriydi! Son hali görenleri şaşırtıyor...
  • 3 Drogba yeni takımını resmen açıkladı!
  • 4 İbrahim Erkal'dan üzücü haber