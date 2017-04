YEREL HABERLER / ERZURUM HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Aydemir Köprüköylülerin konuğuydu

ERZURUM (İHA) - AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, 'Milletçe el ele, gönül gönüle, 'Evet' kararlılığıyla 2023'e yürüyoruz. Türkiye'yi yeni ufuklara taşıyacak olan bu milli irade azim, heyecan ve coşkusu önünde kim durabilir? ' dedi.

MİLLETVEKİLİ AYDEMİR KÖPRÜKÖYLÜLERİN KONUĞUYDU

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi tanıtım, aktarım ve paylaşım çalışmaları dolayısıyla Köprüköylülerin konuğu oldu. AK Parti İlçe Başkanı Rıfat Karasu ve yönetim Kurulu üyeleriyle istişare eden Milletvekili Aydemir, İlçe Belediye Başkanlığını ziyaret etti, iş yerlerini dolaşarak, ilçe esnafıyla istişarede bulundu, görüşlerini aldı.

AYDEMİR: KÖPRÜKÖY 'TÜM KALBİMLE EVET DİYOR'

Milletvekili Aydemir, 'Köprüköy İlçemizi ziyaretle Mesele Memleket, Birlikte Evet 'in gerekçelerini hemşerilerimizle paylaştık. Köprüköy 'Tüm Kalbimle EVET diyor' yorumunda bulundu. İlçe esnafının yoğun ilgi gösterdiği ziyarette, Anayasa Değişikliği maddeleri hakkında bilgilendirmede bulunan Milletvekili Aydemir, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi odağında kendisine yöneltilen soruları cevaplandırdı, açıklamalar yaptı.

AYDEMİR: MİLLİ İRADE TARİHİ BİR KARARLA TARİH YAZACAK

Köprüköy ziyareti çerçevesinde bir değerlendirme yapan Milletvekili Aydemir, 16 Nisan'ın Büyük Türkiye için yeni bir dönemin başlangıcı olacağı, yönetimde istikrarla dirlik, temsil tabanın genişletilmesiyle milli iradeyi ifadede birlik olgusunun güç kazanacağını vurgulayarak, 'Bu tarihi dönem milli iradenin eseri olacaktır.' ifadesini kaydetti.

15 TEMMUZ HAİNLERİ BİR KEZ DAHA ZİLLETE GÖMÜLECEK

16 Nisan'da Anayasa Değişikliği Paketi oylamasında verilecek her evet oyunun, 27 Mayıs 1960, 12 Mart 1970, 12 eylül 1980'deki vesayetçi anlayışlara, 28 şubattaki zalimlere bir reddiye olduğunun altını çizen Milletvekili Aydemir, her evet'in 15 Temmuzda milli iradeye kefen biçmeye çalışan hainleri bir kez daha zillete gömeceğini söyledi.

HAYIR DİYENLER MİLLETİ TANIMIYOR?

'Hayır' safında duranlar bu milletin cahili, bu mübarek iradenin yabancısıdır. Onlar halkı tanımıyor, onlar halkın feraset ve basiretinden nasipsiz' diyen Milletvekili Aydemir, 'Gelsinler, halkın huzuruna çıksınlar. Halkın irfanından, izanından beslensinler. Halkın milli irade hassasiyet ve haysiyetini paylaşsınlar. O vakit, hayır duruşlarının beyhude bir gayret, anlamsız bir karar olduğunu göreceklerdir. Biz mezra mezra, köy köy halka çıkıyoruz. Onlar ise sadece masa başında konuşuyorlar. Biz halkla beraberiz. Ya onlar? ' diye sordu.

13.04.2017

