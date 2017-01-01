YEREL HABERLER / KONYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Akınsoft 22 yaşında

Akınsoft 22 yaşında



(Fotoğraflı)



KONYA (İHA) - 12 Nisan 1995'te kurulan ve bugün 22. yılını gururla kutlayan Akınsoft, 22 yıllık birikimi ve coğrafyasını aşmanın verdiği mutlulukla, hedeflerinden ve ilkelerinden taviz vermeden, ilk günkü heyecanı ile başarılarına başarı katarak yoluna devam ediyor.

Robotik teknolojiler alanında, geçtiğimiz yıl içinde Türkiye'nin ve dünyanın ilk İnsansı Robot Fabrikasının temelini atmasının ardından, seri üretime geçme hedefini gerçekleştirmek için sayılı günleri kalan Akınsoft, bu yıl 22. yaş gününü Akınsoft Konya ve İstanbul Plaza çalışanlarıyla kutladı. Gerçekleştirilen kutlamada aynı zamanda çalışanların performansları da ödüllendirildi.

Akınsoft Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Özgür Akın, Akınsoft Konya Plaza'da yaptığı konuşmada, vizyonel bir şirket olarak Akınsoft'ta çalışanlarıyla birlikte gelişmekten ve yükselmekten mutluluk duyduğunu ve başarının sırrının planlı olmaktan geçtiğini belirterek çalışanlarına kendi başarısı hakkında bilgiler verdi. Birlikte olmanın ve aynı zamanda işinde uzmanlaşmanın kariyer konusunda ne kadar önemli olduğuna da değinen Akın, Akınsoft çalışanlarının yeni kariyer hedefleri için 4 Aralık Dünya Bilişimciler Günü'nü işaret etti.

Organizasyonda birçok Akınsoft çalışanı kariyerlerinde yükselme heyecanı yaşadı. Akınsoft, 22 yıldır olduğu gibi bundan sonra da ülkemizde ve dünyada sektöründe ilklere imza atmaya devam edecektir.

(BG-AH-Y)



13.04.2017 16:14:47 TSI

NNNN

