Rektör Polat, Kurtik Dağı'nda incelemelerde bulundu

- Kurtik Dağı'nda kayak merkezi yapılması gerektiğini belirten MŞÜ Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat:

- "Yılın 4 ayı profesyonel anlamda müsabakalar yapılabilecek bir şekilde kayak alanlarımız mevcut"

- "Yılın 6-7 ayı da amatör anlamda burada kayak yapma imkanı var"



Nejdet Armağan

MUŞ (İHA) - Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, kar kalınlığının 10 metreyi bulduğu Kurtik Dağı'nda kayak merkezi yapılması halinde yılın 6-7 ayı kayak yapılabileceğini söyledi.

MŞÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) Müdürü Yrd. Doç. Ömer Kaynar ile birlikte Kurtik Dağı'na çıkan Rektör Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, Çavuştepe mevkiinde incelemelerde bulundu. Ömer Kaynar'dan kayak ile ilgili bilgi alan Rektör Polat, Muş'un kış turizmindeki önemine dikkat çekti. Erzurum'un 2026 Kış Olimpiyatları'na aday olduğunu ifade eden Rektör Polat, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bir açıklaması oldu ve Erzurum'un 2026 Kış Olimpiyatlarına aday olduğunu ifade etti. Bu çerçevede Erzincan ve Kars'ın da söz konusu olimpiyatlarda tarihi şehirler olarak işlev görebileceğini ifade etti. Muş halkı olarak biz de Muş'un bu olimpiyatlara dahil edilmesini arzu ediyoruz" dedi.

Üniversite olarak çeşitli çalışmaları olduğunu ve bu konuyla ilgili hocalarla bir araya geleceklerini dile getiren Polat, "Görüşme sonucunu rapor halinde hem Cumhurbaşkanlığına hem Başbakanlığa hem de Gençlik ve Spor Bakanlığına sunacağız. Çünkü malumunuz burada BESYO açıldı. 80 dönüm üzerinde büyük bir spor tesisi inşaatımız bahar ayı itibariyle projesi tamamlandı ve ihale aşamasına geçtik. Dolayısıyla burada çok büyük imkanlar olacak. Aynı şekilde üniversitemizin 5 kilometrelik tekerlekli kayak için, kışın da normal kayak için korunaklı bir alan yapıyoruz. Bu da kayak severlerin imkanına açılacak. Güzeltepe'deki kayak merkezimizde daha aktif bir şekilde kullanılabilecek. İkinci bir destinasyon olarak da Kurtik Kayak Merkezinin mutlaka faaliyete geçilmesini arzu ediyoruz. 2026 Kış Olimpiyatları için planlamaya eğer burası da dahil edilirse, burada kısa süre içerisinde oteller, telesiyejler yapılır, imkanlar kısa süre içerisinde buraya getirilir. Muş'tan buraya 10 dakika gibi kısa bir süre içerisinde çıktık ve burada şu an 12 metre civarında bir kar var. Sanıyorum bu Türkiye'nin başka bir yerinde yoktur ve kar kalitesi de Türkiye'deki sayılı kalitelerden biri. Muş'ta kayak sporunda başarılı sporcular var. Sebahattin Oğlağo gibi Türkiye'de kayak tarihinde gelmiş geçmiş en başarılı sporcu Muşlu bir sporcudur. Ben Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'ın, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Akif Çağatay Kılıç'ın, Muş'un sesini duyacağına yürekten inanıyorum. Muş halkının da ciddi bir faaliyet yapması ve Muş'un sesini duyurabilmesi lazım" diye konuştu.

Üniversite olarak bu sporlara birkaç desteklerinin olacağını vurgulayan Polat, "Sporcu sağlık merkezinin kurulması için faaliyetlerimizi başlattık. Bu merkez, Doğu Anadolu Bölgesinde başka bir yerde yok. Bu tesis yapıldığı zaman Doğu Anadolu Bölgesindeki bütün sporcuların kondisyonu, nefesleri gibi teknik olarak her şey bu tesiste ölçülebilecek. Dolayısıyla bu tesisler içinde kış ayında faaliyette olabilecek. Kayak sporuyla uğraşan sporcular için bu ciddi bir sıkıntıydı. İnşallah bunu aşacağız. Tekerlekli kayak projemizi de sunduk, Sayın Bakanımız da bizlere söz verdi. Türkiye'deki en uzun pist Abant'tadır ve oradaki pist 2 kilometredir. Muş'taki ise 5 kilometre olacak. Bunun yanı sıra Güzeltepe Kayak Merkezi üniversitenin hemen yanı başındadır. Üniversitemiz 10 bin civarında bir öğrenciye sahip olduğundan burayı besleme açısından bir sıkıntı olmayacaktır. Muş son derece güvenli bir yer, buraya gelen insanların da hiçbir tedirginliği olmayacak. Üniversitenin de desteği arkasında olduğu için bu sporu rahatlıkla yapabilecekler. Nisan ve mayıs ayı içerisinde de Kurtik Dağı'nda kayak yapılabilecek. 6-7 ay burada kayak yapma imkanı olabilecek. Muş'un en önemli özelliklerinden birisi de Türkiye'nin NATO standartlarında bir havalimanına sahip olmasıdır. Türkiye'nin her yerinden buraya seferler var. Bu seferlerle çok rahat bir şekilde Muş'a ulaşılabilir. Havalimanıyla Muş arası mesafe 15 kilometredir. Dolayısıyla bu da ciddi anlamda rahat bir şekilde kayak merkezlerine ulaşım imkanı sağlamaktadır. Öte yandan yılın 4 ayı profesyonel anlamda müsabakalar yapılabilecek bir şekilde kayak alanlarımız mevcut. Yılın 6-7 ayı da amatör anlamda burada kayak yapma imkanı var" ifadelerini kullandı.

