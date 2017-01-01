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Doğal gaza ilk kaynak yapıldı

13 Nisan 2017 Perşembe, 19:33
Doğal gaza ilk kaynak yapıldı
Doğal gaza ilk kaynak yapıldı

(Fotoğraflı)

Mustafa Uçmaz
ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Lapseki ilçesineBiga-Kemer köyünden gelecek olan 42,5 km'klik doğal gaz boru hattına ilk kaynak vuruldu.
Çanakkale'nin Lapseki ilçesineBiga - Kemer köyünden gelecek olan 42,5 km'klik doğal gaz boru hattına ilk kaynak vuruldu.Kemer köyünde gerçekleşen programa Kaymakam Tahir Şahin,Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Ak Parti İlçe Başkanı Halil Özer, belediye meclis üyeleri, idari amirler katıldı. Kurban kesiminin ardından dua edilerek doğal gaz hattınailk kaynak yapıldı.
Belediye Başkanı EyüpYılmaz ilk kaynak sonrası yaptığı açıklamada "Bugün itibari ile doğalgaz boru hattımızın döşenmesine 'Bismillah' dedik ve ilk kaynağımızı vurduk. Lapseki'mize ve halkımıza hayırlı olmasını diliyorum. Bu 42,5 km'lik güzergahı olan hattın şu anda yaklaşık olarak 20 km'lik mesafenin pisti açıldı. Bundan sonrası hızlı bir şekilde kaynak yapılacak ve döşenip gidilecek.Eğer çok büyük bir terslik olmadığı şekilde ekim sonu kasım başları itibariyle inşallah Lapseki'ye doğalgaz ulaşmış olacak. Bu çalışmaların kazasız belasız devam etmesini diliyoruz.Bugüne kadar doğalgazda çok emeği geçenler var. Lapseki belediye personelinden, teşkilatlarımıza ve emeği geçen herkese buradan ayrı ayrı teşekkür ediyorum.İnşallah bittiğinde de hep beraber doğalgazı bu sene Lapseki'mize kazandırmak istiyoruz. Bu önümüzde ki kış Lapseki'nindoğalgaz kullanılacağını taahhüt ediyoruz. Çok büyük terslikler olmazsa çok yakın zamanda Lapseki'nin içindeki hatlarıda döşemeye başlayacağız. İki iş birden gidecek ve kasım ayı sonu itibariyle veya aralık ayı başlarında doğalgaz evlerimize girecek ve gazı yakmaya başlayacağız. İlçemize ve tüm hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun" dedi. İlçe Başkanı Özer hükumetin yatırımlarının devam ettiğinin altını çizerek " Hızlı bir şekilde yatırımları ilçemize kazandırıyoruz. Desteklerinden dolayı Ak Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'a da çok teşekkür ediyorum. Gelecek Lapseki'nindir" yorumunda bulundu.
(GD)

13.04.2017 19:41:23 TSI
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