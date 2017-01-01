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Kıbrıs gazisine akülü engelli aracı



(Fotoğraflı)



Kaner Akaner

KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde yaşayan Kıbrıs Gazisi Mehmet Kurttaş'a belediye tarafından akülü engelli aracı hediye edildi.

Kurtuluş Mahallesinde yaşayan Kıbrıs Gazisi Mehmet Kurttaş'a Babaeski Belediye Başkanı Abdullah Hacı ve daire müdürlerinin katıldığı bir organizasyonla akülü engelli aracı verildi. Aracın teslimi sırasında duygulanan Mehmet Kurttaş, "Başkanım, size çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok duygulandım. Beni ne kadar mutlu ettiniz bilemezsiniz. Kıbrıs gazisiyim ve hastalığımdan dolayı yürümekte çok zorluk çekiyorum. Artık sizin sayenizde bu dertten de kurtuldum. Allah sizden razı olsun çok teşekkür ediyorum" dedi.

Belediye Başkanı Abdullah Hacı ise, "Sizler bu vatan için hayatlarınızı hiçe saymışsınız. Bizlere düşen de sizin gibi kahramanlara destek olmaktır. Seni ve aileni böyle mutlu görmek beni de çok sevindirdi. Artık bundan böyle yürümekte zorluk çekmeyeceksin. Ayrıca bu aracın evinizin bahçesine rahatça girip çıkması için hemen bahçenize beton attırıyorum ve rampa yaptırıyorum. Ailene ve sana evinizde uzun ve sağlıklı bir hayat diliyorum" şeklinde konuştu.

(KA-MEF-Y)



14.04.2017 08:37:56 TSI

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