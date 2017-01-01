14 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KIRKLARELİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kıbrıs gazisine akülü engelli aracı

14 Nisan 2017 Cuma, 08:30
Kıbrıs gazisine akülü engelli aracı
Kıbrıs gazisine akülü engelli aracı

(Fotoğraflı)

Kaner Akaner
KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde yaşayan Kıbrıs Gazisi Mehmet Kurttaş'a belediye tarafından akülü engelli aracı hediye edildi.
Kurtuluş Mahallesinde yaşayan Kıbrıs Gazisi Mehmet Kurttaş'a Babaeski Belediye Başkanı Abdullah Hacı ve daire müdürlerinin katıldığı bir organizasyonla akülü engelli aracı verildi. Aracın teslimi sırasında duygulanan Mehmet Kurttaş, "Başkanım, size çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok duygulandım. Beni ne kadar mutlu ettiniz bilemezsiniz. Kıbrıs gazisiyim ve hastalığımdan dolayı yürümekte çok zorluk çekiyorum. Artık sizin sayenizde bu dertten de kurtuldum. Allah sizden razı olsun çok teşekkür ediyorum" dedi.
Belediye Başkanı Abdullah Hacı ise, "Sizler bu vatan için hayatlarınızı hiçe saymışsınız. Bizlere düşen de sizin gibi kahramanlara destek olmaktır. Seni ve aileni böyle mutlu görmek beni de çok sevindirdi. Artık bundan böyle yürümekte zorluk çekmeyeceksin. Ayrıca bu aracın evinizin bahçesine rahatça girip çıkması için hemen bahçenize beton attırıyorum ve rampa yaptırıyorum. Ailene ve sana evinizde uzun ve sağlıklı bir hayat diliyorum" şeklinde konuştu.
(KA-MEF-Y)

14.04.2017 08:37:56 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Çekiciye yüklenen otomobilde sahte içki sevkiyatı
YEREL

ÇEKİCİYE YÜKLENEN OTOMOBİLDE SAHTE İÇKİ SEVKİYATI
Kırklareli'nden El-Bab Bölgesine yardım
YEREL

KIRKLARELİ'NDEN EL-BAB BÖLGESİNE YARDIM
Cerablus ve El Bab'a eğitim malzemesi yardımı
YEREL

CERABLUS VE EL BAB'A EĞİTİM MALZEMESİ YARDIMI

Kırklareli'de silahlı kavga davası
YEREL

KIRKLARELİ'DE SİLAHLI KAVGA DAVASI

Hastane Caddesi yenileniyor
YEREL

HASTANE CADDESİ YENİLENİYOR
Yardımsever vatandaştan akülü sandalye
YEREL

YARDIMSEVER VATANDAŞTAN AKÜLÜ SANDALYE
KLÜ'den Kırklarelispor'a destek
YEREL

KLÜ'DEN KIRKLARELİSPOR'A DESTEK
EN ÇOK OKUNANLAR
‘Balyoz’un en genç mağduru şimdi en genç alay komutanı
GÜNDEM

BALYOZ'DA YIKILMADI, BUGÜN KAHRAMAN

 1
  • 2 Lyon Başkanı Aulas'tan Beşiktaş'a şok suçlama!
  • 3 "Fabri'ye attığı her çalım için..."
  • 4 Tünelin kazıldığı bodrumu 'Mermer atölyesi' diye kiralamışlar!