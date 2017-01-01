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İmar planları için teknolojik adım



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Manisa Büyükşehir Belediyesi arasında gerçekleşen protokol ile Yunusemre ve Şehzadeler ilçesini kapsayan alanın stereo hava fotoğraflarından 1/1000 ve 1/5000 ölçekli sayısal fotogrametrik ve renkli ortofoto haritaların kontrolünü yapıyor.

Manisa'nın imar planlarına yön verecek çalışmalar gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Yunusemre ve Şehzadeler ilçesini kapsayan alanların stereo hava fotoğraflarından 1/1000 ve 1/5000 ölçekli sayısal fotogrametrik ve renkli ortofoto haritaların kontrolünü yapıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Manisa Büyükşehir Belediyesi arasında gerçekleşen protokol ile yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Türkan Taş Köroğlu, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Manisa Büyükşehir Belediyesi arasında bir protokol imzalandı. Buna göre, Manisa Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilinde Yunusemre ve Şehzadeler ilçesini kapsayan alanların stereo hava fotoğrafları, 1/1000 ve 1/5000 ölçekli sayısal fotogrametrik ve renkli ortofoto haritaların kontrolü yapılıyor. Bu çalışma, altyapı projeleri (kanalizasyon ve yağmur suları) çalışmalarında, imar planları çalışmalarında, numarataj çalışmalarında, adres bilgi sistemlerinde, kayıp ve kaçak yapı izlemelerinde büyük kolaylık sağlayacak" diye konuştu.

Sayısal fotogrametrik ve renkli ortofoto haritaların kontrolü ile hata sayısının da en aza ineceğini belirten İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Türkan Taş Köroğlu, "Manisa'nın geleceğine yön verecek birçok altyapı ve üstyapı çalışması ile Büyükşehir Belediyesinin imar planlamalarında hatalar en aza inecek. Bu çalışmanın tamamlanması ile şehrimizin gelişen dokusunun hali hazır haritalara ve planlara yansıtılması mümkün olacak. Ayrıca şehrin hareketinin periyodik aralıklarla izlenebilmesi, imar planlarının yapımı konusunda yapılaşma hakkında bilgi verilmesi, yol kavşak, altyapı çalışmaları ve projelerinde güncel ve doğru bilgi kullanılması mümkün olacaktır. Bu protokol kapsamında diğer ilçelerde de çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.

(AY-Y)



14.04.2017 09:13:20 TSI

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