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Bakan Yardımcısı Çiftci'den referandum çalışması



(Fotoğraflı)



Nihat Çavuşoğlu

VAN (İHA) - Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci, memleketi Van'ın Erciş ilçesindeki referandum çalışmalarının sürdürüyor.

Erciş Ticaret Odasında ilçede faaliyetlerinin sürdüren oda ve STK temsilcileriyle bir istişare toplantısı gerçekleştiren Bakan Yardımcısı Çiftci, "Yaklaşık bir aydır Türkiye'nin çeşitli yerlerine ziyaretlerde bulunduk. Ancak, zamanımızın çok önemli bir kısmını Van ve ilçelerimize ayırdık. Bugün yine Erciş'teyiz. Bugün kamu niteliğindeki sivil toplum kuruluşu odalarımıza ziyaretlerimiz oldu. Ticaret odamızda da bir istişare yapmak istedik ve bu kapsamda oda başkanlarıyla bir araya geldik. Çok önemli ve büyük bir süreçten geçiyoruz. Bu süreç; Allah için memleketin ve tüm ümmetin sorunudur ve o kadar önemli bir süreçtir. Türkiye büyüyüp geliştikçe birileri bundan rahatsız oldu. Parlamenter sistemin özündeki en önemli sıkıntı; kim iktidarda olursa olsun, politikaları uluslararası güçler belirledi. Geldiğimiz noktada buna itiraz eden rahmetli Menderes, rahmetli Özal ve Erbakan Hoca olmuştu. Bugün de buna Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti hükümetimizin 14 yıldır itirazı olmuştur. Öyle bir aşamaya geldik ki, Türkiye güçlendikçe ciddi bir saldırıyla karşı karşıya kaldık. Önce terör saldırılarını gündeme soktular. Ama bu terör saldırılarıyla birlikte en önemli şeylerin başında gelen konu şuydu. Türkiye bu terör sorunundan kurtulmak için çok ciddi adımlar attı. O adımlar Cumhurbaşkanımızın imanı ve samimiyetiydi böylece bu süreci başlattı ve o süreci zehirlediler. Sonrasında da 17-25 Aralık emniyet ve yargı darbe girişimi, Gezi olayları, ardından FETÖ alçak darbe girişimi ve sonrasında da çukur siyasetini ülkenin gündemine taşıdılar. Bunlarda başarılı olamayınca bu defa ekonomik silahla Türkiye'yi vurmak istediler. Fiili olarak referandumda 'hayır' çıkması için büyük uğraş verdiler. Ama Allah'a hamd olsun, inşallah özellikle bu milletin ve sizlerin sağduyulu davranışı ve sahiplenmesiyle bunlar atlatılacak'' dedi.

Erciş'e yapılan ve yapılacak hizmetleri de tek tek anlatan Çiftci, "Erciş özeline gelince de Erciş için çok çok özel bir durum söz konusudur. Burası bizim memleketimiz, bizim şehrimizdir. Erciş son üç dört yıldır çok ciddi sorunlar yaşayan bir ilçemizdir. Yerel seçimlerin kaybıyla birlikte şehrimiz geriye gitmeye başladı. Onun için bu sürecin de Erciş için bir milat olup, bir yeniden diriliş, üzerindeki küllerden kurtulması için bir fırsat olduğu kanaatindeyim. Erciş bunu başarıp sizlerin sayesinde güçlü bir 'evet' çıkarırsa, ekonomik istikrar adına, buradaki yatırımların devam etmesi adına ve moral adına çok büyük bir kazanım elde etmiş olacağız. Hem bu ilçe için hem ülke hem de İslam ümmeti için büyük bir sorumluluğumuzu yerine getirmiş olacağız. Bu süreçte burada çok ciddi yatırımlar da devam etmektedir. Bu yatırımların artarak devam etmesi için burada kalan birkaç gün için herkes fedakarlık edip elini taşın altına koyarak bu süreci daha da iyi bir şekilde sonuçlandırabilirsek, başarı da arkasından gelecektir.

Allah rızası için bu referandum çok anlamlı ve kıymetlidir. Sizler bizimle veya bizden bağımsız olarak ilk günden bu yana bu iradeyi ortaya koydunuz. Ben hem şahsım adına hem Erciş adına tüm oda başkanlarımıza, STK başkanlarımıza bu iradelerinden dolayı sonsuz teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. İnşallah bu kalan bir iki gün içinde ciddi bir sonuç elde ettiğimizde, güçlü bir evet çıktığında, bu Ercişlilerin başarısı olacak. Ve buraya bakılan bakış açısı bir gün içinde değişecek inşallah. Erciş Ankara'da hep ayrı bir yerde tutulur ve ayrı bir önem gösterilir. Erciş inşallah bu süreci çok iyi bir şekilde değerlendirir. İnşallah 16 Nisan akşamında Van'da Cumhurbaşkanlığı seçiminde olduğu gibi Erciş bu seçimi lider olarak tamamlar. Bu şehrin talihi de kaderi de geçmişte olduğu gibi çok iyi noktalara gelir. Tek arzumuz budur. Başta ticaret odası başkanımız olmak üzere tüm oda başkanlarımıza sonsuz teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

(NÇ-MSA-Y)



14.04.2017 11:02:09 TSI

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