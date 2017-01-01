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Kayseri'de intihar



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Ali Göç

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir kadın, kendini asarak yaşamına son verdi.

Edinilen bilgiye göre, Fevzi Çakmak mahallesi Sönmez sokakta meydana gelen olayda, psikolojik sorunları olduğunu iddia edilen Hatice A. (46), gardırobun içerisinde kendini astı. Yakınlarının haber vermesi üzerine sevk edilen ambulans ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırılan Hatice A., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(AG-TB-Y



14.04.2017 11:59:06 TSI

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