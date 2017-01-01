14 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / TEKİRDAĞ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Gönüllü İtfaiyeciler eğitimlerini başarıyla tamamladı

14 Nisan 2017 Cuma, 13:00
Gönüllü İtfaiyeciler eğitimlerini başarıyla tamamladı
Gönüllü İtfaiyeciler eğitimlerini başarıyla tamamladı

(Fotoğraflı)

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından uygulamaya konulan "Gönüllü İtfaiyecilik" programı kapsamında Saray İlçesi Osmanlı Mahallesi Gönüllü İtfaiyecileri teorik ve uygulamalı eğitimlerini tamamlayarak Gönüllü İtfaiyeci Kartlarını aldılar.
Saray İlçesi Osmanlı Mahallesi Muhtarlık önünde düzenlenen törene katılan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Gönüllü İtfaiyecilik Kursunu başarıyla tamamlayan Osmanlılı Gönüllü İtfaiyecileri tebrik ederek kartlarını teslim etti. Ayrıca olası bir yangın sonucu Osmanlı Muhtarı ve Gönüllü İtfaiyecilerin müdahale edebilmesi için itfaiye yangın söndürme aracı ve gerekli ekipmanlar teslim edilerek Gönüllü İtfaiye İstasyonu aktif hale getirildi.

"Trakya'da olmayan bir uygulamaya başladık"
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Dodurka ve İtfaiye Dairesi Başkanı Emin Pehlivan'ın da bulunduğu törende konuşma yapan Başkan Albayrak, "Bugün Osmanlı Mahallesi için güzel bir gün. İtfaiye can damarlarımızdan bir tanesidir. Biz Trakya'da olmayan bir uygulamaya başladık. Tekirdağ'da dokuz mahallemizde gönüllü itfaiyeciliği kuruyoruz. Başta Osmanlı Mahalle Muhtarımı kutluyorum. Kursa katılan ve eğitimleri başarıyla tamamlayan arkadaşlarımı da tebrik ediyorum. Aracı umarım hiç kullanmak zorunda kalmayız" dedi.
(HLD-MEF-Y)

14.04.2017 13:07:21 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Okul yararına bahar kermesi düzenlendi
YEREL

OKUL YARARINA BAHAR KERMESİ DÜZENLENDİ
Tekirdağ'da trafik kazası: 2 yaralı
YEREL

TEKİRDAĞ'DA TRAFİK KAZASI: 2 YARALI
Aracını sanat atölyesine dönüştürdü
YEREL

ARACINI SANAT ATÖLYESİNE DÖNÜŞTÜRDÜ
Camı kırarak içeri dalan hırsızlar alarm çalınca kaçtı
YEREL

CAMI KIRARAK İÇERİ DALAN HIRSIZLAR ALARM ÇALINCA KAÇTI
Büyükanneler maaşlarını almaya başladı
YEREL

BÜYÜKANNELER MAAŞLARINI ALMAYA BAŞLADI

3 buçuk ayda 14 bin kişi başvurdu
YEREL

3 BUÇUK AYDA 14 BİN KİŞİ BAŞVURDU
Sosyal medyada terör propagandası
YEREL

SOSYAL MEDYADA TERÖR PROPAGANDASI
Başkan Eşkinat Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesi Uygulama Anaokulu öğrencilerini ağırladı
YEREL

BAŞKAN EŞKİNAT ZÜBEYDE HANIM KIZ MESLEK LİSESİ UYGULAMA ANAOKULU ÖĞRENCİLERİNİ AĞIRLADI
Tekirdağ'daki fabrika yangını
YEREL

TEKİRDAĞ'DAKİ FABRİKA YANGINI
Marmaraereğlisi Belediyesi'nin yol bakım ve onarım çalışmaları
YEREL

MARMARAEREĞLİSİ BELEDİYESİ'NİN YOL BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu
YEREL

TEKİRDAĞ'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU
EN ÇOK OKUNANLAR
Asma köprüye demir kapı yaptırdılar!
YAŞAM

HIRSIZ KORKUSU BUNU DA YAPTIRDI!

 1
  • 2 Flaşlar patladı umursamadı
  • 3 İbrahim Erkal'dan üzücü haber! Ünlü sanatçının eşi de fenalaştı...
  • 4 Sırrını ortaya çıkardı!