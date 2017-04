YEREL HABERLER / KARABÜK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Vali Aktaş: "Referandum öncesi tüm tedbirler alındı"

- Karabük'te 172 bin seçmen sandık başına gidecek



Çetin Uzunkara

KARABÜK (İHA) - Karabük Valisi Mehmet Aktaş, 16 Nisan'da gerçekleşecek olan halk oylamasında vatandaşların huzur ve güven içerisinde sandığa gidip oy kullanmaları için gerekli her türlü tedbirlerin alındığını söyledi.

Valilik Toplantı Salonunda gazetecilerle bir araya gelen Vali Mehmet Aktaş, oy kullanma günü her türlü olasılığa göre görevlendirmeler yapılarak buna göre stratejik planlar hazırlandığını kaydederek, " İlimiz genelinde 16 Nisan Pazar günü 172 bin 638 seçmen, 3 tanesi cezaevlerinde olmak üzere kurulacak olan 675 sandıkta oy kullanacaklardır. Sürecin güvenliğini sağlamak üzere 489 emniyet personeli, 319 jandarma personeli görevlendirilmiştir. İlimizde halk oylamasının huzur ve güven içerisinde geçmesi için güvenlik önlemleri alınmış olup, elektrik arızalarına karşı BEDAŞ İşletme Müdürlüğünce, ayrıca sağlık kuruluşları ve itfaiye teşkilatları olmak üzere ilgili diğer tüm kurumlar tarafından her türlü tedbirler almıştır. İl ve İlçe Nüfus Müdürlükleri 16 Nisan 2017 Pazar günü 08:00 - 17:00 saatleri arasında vatandaşlarımızın hizmetinde olacaktır. İlimizde halk oylamasının huzur ve güven içerisinde geçmesi için Valiliğimiz, Kaymakamlıklarımız, Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından Seçim Hareket Merkezleri kurulmuş olup, iletişim bilgileri daha önce kamuoyuna duyurulmuştur. Halk oylamasının güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi için üç bölüme ayrılan bir plan geliştirilmiştir bu plana göre halk oylaması öncesi, oylama günü ve halk oylaması sonrasına ilişkin tedbirler ilgili kurumların temsilcileri ile birlikte defaten yapılan toplantılarla belirlenmiştir. Bu toplantılarda hem olası tehditler, hem de alınacak tedbirler değerlendirilmiştir. Seçim güvenliğine ilişkin yazılı talimatnameler tüm kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilmiştir" dedi.

Aktaş, ayrıca, siyasi parti binaları, kamu binaları ve vatandaşların toplu olarak bulundukları yerlerde de ilave güvenlik tedbirleri alındığını da kaydederek şunları söyledi:

"Oylamaya gölge düşürme maksatlı propaganda, baskı yoluyla seçmenin kararını değiştirme, engelleme, oy sandıklarını kaçırma ya da yakma, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme maksatlı kitlesel eylemler organize edilmesine karşı gerekli güvenlik tedbirleri hep birlikte temin edilmiştir. İlimizde İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından, gerek evinde sağlık hizmeti alan gerekse hastanede yatan, sağlık yardımı almaksızın oy vermeye gidemeyecek vatandaşlarımıza destek olmak amacıyla gerekli düzenleme ve çalışmalar yapılmaktadır. Hastalarımızın halk oylaması ile ilgili talepleri evde sağlık hizmetleri çağrı merkezimizin 444 38 33 numaralı telefonunu aradıktan sonra 78'i tuşlamaları gerekmektedir. Oy verme günü 06.00 ile 24.00 saatleri arası emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiç kimsenin köy, kasaba ve şehirlerde silah taşıyamayacaktır. Ayrıca seçim yasaklarına ve kurallarına uymak kaydıyla düğün yapmak isteyenler oy verme günü saat: 18.00' dan sonra düğün yapabileceklerdir. Oyların sayımı ve dökümü sırasında güvenlik zafiyeti oluşmaması için kolluk görevlileri sayım bitene kadar görevlerini sürdürecektir. 16 Nisan günü bütün umumi eğlence yerleri oy verme süresince kapalı tutulacaktır, eğlence yeri niteliğine haiz lokantalarda sadece yemek verilmesine müsaade edilecektir. Halk oylaması sonrası ve oy sayımı sürecinde alınacak tedbirler ise sandıkların konulacağı yerler ve çevrelerinin iyi aydınlatılması konusunda seçim kurullarıyla iş birliği yapılmış, herhangi bir elektrik arızasına karşı gerekli bütün tedbirler önceden alınmıştır. Oyların sayımı ve dökümü sırasında sandık alanında ve etrafında yetkili ve görevli dışında kimse bırakılmayacaktır. Oy torbalarının ilgililer tarafından il ve ilçe seçim kurullarına nakli sırasında emniyet ve jandarma birimlerince koordineli şekilde güzergâhta tedbirler alınarak, sandıkların nakilleri için gerekli güvenlik planlamaları yapılmıştır. Kırsal alandaki oylama sonuçlarının seçim kurulu başkanlıklarına güvenli şekilde ulaştırılmasına yönelik jandarmanın alacağı tedbirlere ilave emniyet görevlilerinin de asayiş ve trafikle ilgili tedbirler alacaktır. Oy sandıklarıyla sayıma ilişkin evrak ve belgeler, 298 Sayılı Kanun'a uygun olarak sandık başkanı ve en az iki üye ile birlikte, emniyet ve jandarma birimlerince ilçe seçim kurullarına intikal ettirilecektir. Sandıklardan gelen tasnif edilmiş oy pusulalarının yer aldığı torbaların muhafaza edileceği binaların güvenliğinin sağlanması için yine bütün güvenlik önlemleri tesis edilmiştir. Halk oylaması sonuçlarının kısmen veya tamamen belli olmasından sonra istenmeyen olayların meydana gelmemesi, bir takım şahıs ve grupların kamuoyunu manipüle etmemesi, herhangi bir taşkınlık yaşanmaması için gerekli bütün tedbirler planlanmıştır. Halk oylamasında hiçbir güvenlik zafiyetine yol açmadan vatandaşların özgür iradelerinin sandığa tam olarak yansımasını temini ile mükellefiz. Hem Valiliğimiz hem de diğer kamu kurum ve kuruluşlarımız ile vatandaşlarımız bu tecrübeye ve deneyime sahiptir ve bunu başarabilecek güce sahiptir."

14.04.2017 13:13:41 TSI

