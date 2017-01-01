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Sincik'ten 16 öğrenci daha hastaneye getirildi



(Fotoğraflı)



Ahmet Arslantaş

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Sincik ilçesine bağlı İnlice beldesinde önceki gün 23 öğrencinin gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı okuldan bugün de 16 öğrenci hastane kaldırıldı.

Sincik ilçesine bağlı İnlice Beldesi Ortaokulunda 23 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle önceki gün önce sağlık merkezine, oradan da Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı. Hastanede tedavileri tamamlanan 23 öğrenci sevk edilmesinin ardından bugünde 16 öğrenci kontrol amaçlı hastaneye sevk edildi.

Okul idaresi, öğrencilerin aynı yemekten yemedikleri ve bu gün hastaneye gönderilen öğrencilerin kontrol amaçlı olduğunu dile getirdi.

Gıda zehirlenmesinin neden kaynaklandığının araştırıldığı öğrenildi.

(AHM)



14.04.2017 13:26:58 TSI

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