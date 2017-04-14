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14 Nisan 2017 Cuma, 14:19
Şüpheli hareketleri hırsızı ele verdi

Enderhan Öz
KIRŞEHİR (İHA) - Kırşehir'in Kaman ilçesinde pazar yerinde kitap satan ve şüpheli hareketlerde bulunan kişinin, Konya ilinde meydana gelen hırsızlık olayının zanlısı olduğu ortaya çıktı.
Alınan bilgiye göre üzerinde sahte kimlikle yakalanan A.K. Pazar yerinde kitap satışı yaparken şüpheli davranışları üzerine polisin yaptığı takip sonrası yakalandı.
Yakalanan şüpheli A.K.'nin 5 gün önce Konya'da evden hırsızlık yaptığı ortaya çıkarken İlçe Emniyetinde yapılan incelemelerinin ardından kitap satışı bahanesiyle ortam ayarladığı ve hırsızlık yaptığı anlaşıldı.
A.K. Emniyette hakkında yapılan incelemenin ardından çıkartıldığı adli merciler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
(EÖ-AÖ-Y)

14.04.2017 14:20:16 TSI
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