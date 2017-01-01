14 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Samsunlu Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

14 Nisan 2017 Cuma, 14:55
Samsunlu Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Samsunlu Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

(Fotoğraflı)

Kenan Akyüz
SAMSUN (İHA) - Samsun'da 85 yaşındaki Kore Gazisi İrfan Akçay son yolculuğuna uğurlandı.
1950'de Kore'de gazi olan İrfan Akçay dün sabah, tedavi gördüğü Gazi Devlet Hastanesinde çeşitli sağlık sorunları nedeniyle vefat etmişti. Kore gazisi Akçay'ın cenazesi, Cuma namazına müteakip Büyük Cami'de kılındı. Cenaze namazına Akçay'ın yakınlarının yanı sıra; İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şube Başkanı Ahmet Diril ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Cenaze namazının ardından Kore Gazisi İrfan Akçay, Kavak Çakallı'daki aile kabristanlığına defnedilmek üzere askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.
(KA-SLH-Y)

14.04.2017 15:02:36 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Köktaş: &quot;Artık karar da söz de milletin&quot;
YEREL

KÖKTAŞ: "ARTIK KARAR DA SÖZ DE MİLLETİN"
Orta Karadeniz hafta sonu yağışlı olacak
YEREL

ORTA KARADENİZ HAFTA SONU YAĞIŞLI OLACAK
Kayıp ihbarı yapılan kadın ölü bulundu
YEREL

KAYIP İHBARI YAPILAN KADIN ÖLÜ BULUNDU

Honda Türkiye Başkanı Tsumura:
YEREL

HONDA TÜRKİYE BAŞKANI TSUMURA:
Sağlıkçılardan oluşan tiyatro ekibi çalışmalarına başladı
YEREL

SAĞLIKÇILARDAN OLUŞAN TİYATRO EKİBİ ÇALIŞMALARINA BAŞLADI
Samsun'da tabela kirliliğine son
YEREL

SAMSUN'DA TABELA KİRLİLİĞİNE SON
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan:
YEREL

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI KARAASLAN:
Polisler bu kez, kan vererek hayat kurtarıyor
YEREL

POLİSLER BU KEZ, KAN VEREREK HAYAT KURTARIYOR
Samsun'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı
YEREL

SAMSUN'DA MİNİBÜS İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 9 YARALI
Samsun'da tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL

SAMSUN'DA TIR İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç:
YEREL

GENÇLİK VE SPOR BAKANI KILIÇ:
TÜBİTAK Samsun Bölge Sergisi 17 Nisan'da
YEREL

TÜBİTAK SAMSUN BÖLGE SERGİSİ 17 NİSAN'DA
Valisi Şahin, SGK çalışanları ile bir araya geldi
YEREL

VALİSİ ŞAHİN, SGK ÇALIŞANLARI İLE BİR ARAYA GELDİ
Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç:
YEREL

GENÇLİK VE SPOR BAKANI KILIÇ:

Togar: &quot;Talepleri yerinde tespit edip, yerinde çözüme kavuşturuyoruz&quot;
YEREL

TOGAR: "TALEPLERİ YERİNDE TESPİT EDİP, YERİNDE ÇÖZÜME KAVUŞTURUYORUZ"
İlkadım'da yetim annelere manevi destek
YEREL

İLKADIM'DA YETİM ANNELERE MANEVİ DESTEK
Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç:
YEREL

GENÇLİK VE SPOR BAKANI KILIÇ:
Hekimler yardıma koşuyor
YEREL

HEKİMLER YARDIMA KOŞUYOR
Samsun'da hekim sorunu sözleşmeli hekimlerle çözülecek
YEREL

SAMSUN'DA HEKİM SORUNU SÖZLEŞMELİ HEKİMLERLE ÇÖZÜLECEK
Rektör Bilgiç SAMULAŞ'ta
YEREL

REKTÖR BİLGİÇ SAMULAŞ'TA
Omühendis Kariyer Günleri organizasyonu
YEREL

OMÜHENDİS KARİYER GÜNLERİ ORGANİZASYONU
Büyükşehirden görsel kirlilik uyarısı
YEREL

BÜYÜKŞEHİRDEN GÖRSEL KİRLİLİK UYARISI
Atakum AİHL'den umre ödüllü hadis ezber yarışması
YEREL

ATAKUM AİHL'DEN UMRE ÖDÜLLÜ HADİS EZBER YARIŞMASI
Samsun'da fuhuş operasyonu
YEREL

SAMSUN'DA FUHUŞ OPERASYONU
EN ÇOK OKUNANLAR
Maskeli sihirbaz, gösterilerinde yaptığı hileleri gösterdi
YAŞAM

SIRRINI ORTAYA ÇIKARDI!

 1
  • 2 Flaşlar patladı umursamadı
  • 3 Yüzü bu hale geldi! Defalarca ameliyat oldu ama...
  • 4 İbrahim Erkal'dan üzücü haber! Ünlü sanatçının eşi de fenalaştı...