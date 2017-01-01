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CHP'den referandum öncesi değerlendirme

14 Nisan 2017 Cuma, 15:30
CHP'den referandum öncesi değerlendirme
CHP'den referandum öncesi değerlendirme

(Fotoğraflı)

Mustafa Köken
ESKİŞEHİR (İHA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Eskişehir İl Başkanı Sinan Özkar, milletvekilleri ve belediye başkanlarının referandum öncesi değerlendirme yapmaları için bir basın toplantısı düzenledi.
Parti binasında yapılan toplantıya, CHP Eskişehir Milletvekilleri Prof. Dr. Gaye Usluer, Utku Çakırözer, Cemal Okan Yüksel, Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Han Belediye Başkanı Erdal Şanlı, Mahmudiye Belediye Başkanı İshak Gündoğan da katıldı.
Toplantıda konuşan CHP Eskişehir İl Başkanı Sinan Özkar, bir yıldır insanlarla kurulan temasların ve mahallerde kurulan çalışma guruplarının bu referandum sürecinde çok faydasını gördüklerini söyledi. Bir yıllık çalışmanın sonucunda insanlardan referandum sürecinde 'şimdi referandum var geldiniz, bir daha gelmezsiniz' sözünün işitmediklerini belirten Özkar "Bu çalışma döneminde iyi ki mahallelerde çalışma gruplarını oluşturmuşuz. İyi ki bir yıldır sahada sokaklardayız. İnsanlarla kurduğumuz temasın referandum sürecinde son derece faydalı olduğunu ve bize yorucu bir çalışma dönemi geçirtmediğini gördük. Hiç olmazsa seçim ya da referandum olmayan dönemlerde insanların ayağına gittiğimiz için 'şimdi referandum var geldiniz bir daha gelmezsiniz' denilmedi. Bu sözle karşılaşmadık. Beni en çok rahatsız eden siyasi hayatım boyunca bu sözdü. Bu sözü söyletmemek için çalıştık ve bu gayret içinde olduk. Bütün sahada olan arkadaşlarıma sonsuz minnet ve şükran duygularımı sunuyorum. Milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, ilçe başkanlarımız, kadın kollarımız hepsi üzerine düşen görevleri yerine getirdiler. Samimiyetle çalıştılar. Biz bu dönemde yığın halinde hepimiz aynı yerlere gitmek suretiyle çalışmadık. Belediye başkanlarımız bir yerlerde kendileri çalışmalarını yürüttüler. Tabi bir koordinasyon içerisinde. Yine milletvekillerimiz seçtikleri alanlarda yönetimlerden arkadaşlarımızın destekleriyle birlikte farklı mecralarda çalıştılar. O yüzden bu dönemde Eskişehir'de bütün kırsalı da kapsayan yaygın bir çalışma yürüttük. Gelinen şu aşamada hepimiz o çalışmaları yapmış olmanın huzuru ve rahatlığı içerisindeyiz" dedi.
Referandum maddelerine değinen İl Başkanı Özkar, yeni anaya maddelerini eleştirerek, Pazar günü yapılacak halk oylamasında vatandaşlara 'Hayır' çağrısından bulundu. 2019 yılında yapılacak seçimleri Cumhuriyet Halk Partisinin kazanacağını söyleyen Özkar, "Bugünkü Cumhurbaşkanın 2019 yılında seçim kazanacağını kim söylüyor. Ben iddia ediyorum, Cumhuriyet Halk Partisi 2019 yılında seçimi kazanacak. Seçimi kazanacak ama biz fikrimiz, hayatımız, Cumhuriyete bağlılığımız nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisinin antidemokratik bir yöntemle ülkeyi yönetmesine de karşıyız. Biz yetkilerin paylaşılmasından, denetimden, sorumluluktan yana olduğumuz için böyle bir sistemde başkanlık yapmayı da istemiyoruz. Hiç bir partinin de istememesi lazım. Parti çoğunluğunun, parti tüzel kişilerinin istememesi lazım. Bir kişi isteyebilir, bir kişi istedi diye bütün millet tek kişiye tabi tutulamaz" şeklinde konuştu.
Eskişehir'de 'Hayır' oyunun çıkacağını dile getiren Özkar, "Şunu rahatlıkla söyleyebilirim Eskişehir'de 'Hayır' lehinde olumlu bir sonuç alacağımızı düşünüyorum. Milletimizden de kendine getirilmek istenen bu kelepçelere, bu boyunduruğa karşı çıkmasını istiyorum. Herkesi 'Hayır' demeye çağırıyorum. 'Hayır' denilmesi bu memleketin hayrına olacaktır" ifadelerini kullandı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen de konuşmasında referandum sürecini değerlendirdi.
(MKÖ-MET-Y)

14.04.2017 15:38:50 TSI
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