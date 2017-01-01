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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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Korkuteli'de Engelli Aileler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği kuruldu

14 Nisan 2017 Cuma, 17:27
Korkuteli'de Engelli Aileler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği kuruldu
Korkuteli'de Engelli Aileler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği kuruldu

(Fotoğraflı)

Adem Durmaz
ANTALYA (İHA)- Korkuteli Engelli Aileler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (KORENDER) üyeleri Kaymakam Erol Tanrıkulu'yu ziyaret etti.
Korkuteli ilçesinde faaliyete geçen KORENDER üyeleri Kaymakamı Erol Tanrıkulu'yu ziyaret etti. KORENDER Başkanı Mehmet Uysal, Başkan yardımcısı Gülsüm Kabadayı, Üyeler, Mehmet Emin Kavasoğlu, Gülşen Güler, Elmas Serik, Tülay Ateş ve Düriye Öz'den oluştu.
Dernek Başkanı Mehmet Uysal, herkesin potansiyel engelli adayı olabileceğini hatırlatarak tüm Korkuteli ve Mahallelerdeki engelli vatandaşların derneğe üye olmalarını beklediklerini ifade ettiler. Uysal, amaçlarının engelli kardeşlerinin topluma kazandırmak olduğunu bunun için öncelikle ilçe idarecilerinin yardımlarını ve desteklerini beklediklerini söyledi.
(AD-Y)

14.04.2017 17:27:11 TSI
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