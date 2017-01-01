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Körfez'e modern öğrenci yurdu için yapılacak



(Fotoğraflı)



Kaan Kızıl

KOCAELİ (İHA) - Körfez Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi Körfez Kampüsü için yurt projesi hazırladı.

Körfez Belediyesi, 4 bin 500 öğrenci kapasiteli Kocaeli Üniversitesi Körfez Kampüsü'nün temelinin atılmasıyla birlikte modern bir yurt yapımı için de projeyi hazırladı. Körfez Belediyesi tarafından yapımına başlanan Kocaeli Üniversitesi Körfez Kampüsü'nün temeli geçtiğimiz hafta atılmış, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran da yeni yapılacak yurt projesinin müjdesini vermişti. Üniversiteye yakın bölgede Hacı Osman Mahallesi içinde hayata geçirilecek olan yurt, 6 katlı olarak inşa edilecek. Projesi tamamlanan yurt için ihale süreci sonrası yaz aylarında ilk kazma vurulacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait teknik şartname ve yangın yönetmeliğine uygun olarak inşa edilecek olan yurt projesinde, her türlü detay da düşünüldü. Yurt içerisinde çok amaçlı salon, etüt odaları, internet odası, revir, abdesthane, mescit, mutfak, yemekhane, kantin, çamaşırhane ve öğrencilerin vakit geçirebileceği sosyal donatı odası olacak.

Modern yurt binasında 4 yataklı toplam 40 oda bulunacak. Ranzasız sistem ile dizayn edilecek olan yurtta toplam 160 öğrenci kalabilecek. Eğer ranzalı sisteme geçiş yapılırsa, kapasite yüzde 100 artacak. Her katta 20 oda yer alırken, 40 metrekarelik odaların için de duş ve tuvalette bulunacak. Ayrıca katlarda açık teras imkanları da olacak.

(KK-İÇ)



14.04.2017 18:16:51 TSI

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