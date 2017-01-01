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YEREL HABERLER  / KASTAMONU HABERLERİ
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Başkan Arslan, Cuma pazarında vatandaşları ziyaret etti

15 Nisan 2017 Cumartesi, 11:12
Başkan Arslan, Cuma pazarında vatandaşları ziyaret etti
Başkan Arslan, Cuma pazarında vatandaşları ziyaret etti

(Fotoğraflı)

Akif Doğan
KASTAMONU (İHA) - Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, AK Parti İlçe Başkanı Ali Eşref Sevim ve partililerle 16 Nisan'da gerçekleşecek olan Referandum çalışmaları kapsamında Cuma pazarını ziyaret etti.
Pazar esnafı ve Taşköprülü vatandaşları gezen Arslan, 16 Nisan'da gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı halk oylamasının önemine değinerek gelecek nesillerin daha refah ve huzur içinde güçlü bir Türkiye bırakmak için kararlarının evet olması gerektiğini kaydetti. Vatandaşların büyük sevgi gösterisi ile karşılaşan Arslan, 16 Nisan'da gerek Taşköprü gerekse Türkiye'nin kararının Evet olacağına canı gönülden inandıklarını kaydetti.
Başkan Arslan'a Cuma pazarı ziyareti sırasında AK Parti İlçe Başkanı Ali Eşref Sevim, Belediye Meclis üyeleri, Parti İlçe Yönetimi, AK Parti Taşköprü Kadın Kolları Başkanı Gülsün İşçan Peker ve yönetimi ile İlçe Genlik Kolları Başkanı Ergin Sezgin'de eşlik etti.

Gökırmak mahallesine ziyaret
Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, referandum çalışmaları kapsamında Gökırmak Mahallesi'ni de ziyaret etti. Hüseyin Arslan, mahalle sakinlerinin sıkıntılarını dinleyerek, Türkiye'nin geleceği olan 16 Nisan'da herkesin özgür ve demokrasiye sahip çıkmaları için sandığa gitmelerini belirtti. Arslan, daha sonra mahallenin sorunları dinleyerek çözüm yolu bulunacağını söyledi.
(Vİ-RFK-Y)

15.04.2017 11:20:44 TSI
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