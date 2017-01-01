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Olur ve Oltu İlçelerinde kursiyerler sertifikalarını aldı



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ERZURUM (İHA) - Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) tarafından yürütülen "Bizim Kaygımız Sizin Kaydınız" isimli AB Projesi kapsamında Erzurum'un Olur ilçesinde modern hayvancılık teknikleri, Oltu ilçesinde ise Oltu taşı işlemeciliği eğitimleri tamamlandı.

Modern hayvancılık teknikleri eğitimini başarıyla tamamlayan 538 kursiyerler için sertifika töreni düzenlendi. Olur ilçesindeki törene; Erzurum milletvekili Orhan Deligöz, KUDAKA Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen, Olur Belediye Başkanı Tahsin Oktay, Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Melih Cirban, ETÜSEM Müdürü Yrd. Doç. Dr. Fatih Yıldırım katıldı.

Oltu Kültür Merkezinde düzenlenen sertifika törenine; milletvekili Orhan Deligöz, KUDAKA Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen, Oltu Belediye Başkanı İbrahim Ziyrek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Zengin, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Cemal Tanrıver, Oltu ESMEK Müdürü Hüsnü Başar, ETÜSEM Müdürü Yrd. Doç. Dr. Fatih Yıldırım katıldı.

Olur ilçesindeki programda söz alan KUDAKA Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen, bölgede hayvancılık potansiyelinin yüksek olduğu ve bu potansiyeli eğitim ve devlet destekleriyle arttırarak ulusal çapta rekabet üstünlüğü sağlanacağını belirtti.

Programda katılımcıların sorularını cevaplandıran milletvekili Orhan Deligöz, bölgenin tarım ve hayvancılık alanında gelişmesi için her türlü desteğin sağlanacağını ifade etti.

Oltu'daki sertifika töreninde konuşan KUDAKA Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen, illerin ve ilçelerin mukayeseli üstünlük sahibi olduğu alanlarda eğitimlerin düzenlendiğini ve bu nedenle Oltu ilçesinde Oltu taşı işlemeciliği eğitimi verildiğini söyledi. Ulusal ve uluslararası rekabet üstünlüğü sağlayabilmek için Oltu taşına yeni modeller ve yeni anlamlar kazandırmak gerektiğini belirten Demirdöğen, eğitimlerin bölgede devam edeceğini belirtti.

Sertifika törenine katılan Erzurum milletvekili Orhan Deligöz ise, bölge sorunlarıyla ilgili çözüm önerilerinden ve bölgeye verilen desteklerden bahsetti. Katılımcıların sorularını cevaplayan Deligöz, bölgedeki bu tür eğitim faaliyetlerini ve bölgeden gelen yatırım tekliflerini gerçekleştirmeye devam edeceklerini ifade etti.

Her iki ilçede düzenlenen programlar, eğitimleri başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikalarının verilmesi ile sona erdi.

(ERZ-AT-Y)



15.04.2017 12:55:24 TSI

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