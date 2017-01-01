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Enkaz altında kalan 54 hayvan telef oldu



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Van'da dün etkili olan sağanak yağıştan dolayı çöken ahırın altında kalan 54 hayvan telef oldu.

Van'da dün etkili olan sağanak yağış, İpekyolu ilçesi Şerefiye Mahallesi'nde İbrahim Koçak isimli şahsa ait ahırın damının çökmesine neden oldu. Hayvanların içeride mahsur kalmadı üzerine Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile itfaiye ekiplerine haber verildi. Ekipler, çöken enkazın altından telef olan 2 dana, 1 buzağı, 20 koyun, 10 kuzu, 16 keçi, 5 keçi yavrusu çıkardı. Göçükte, 1 ton yem ve 1 ton kepek kullanılamaz hale geldi.

(EKİP-ŞAK-Y)



15.04.2017 17:04:32 TSI

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