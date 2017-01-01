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YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
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ASGD'de başkan değişikliği

15 Nisan 2017 Cumartesi, 17:13
ASGD'de başkan değişikliği
ASGD'de başkan değişikliği

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - Anadolu Spor Gazetecileri Derneği (ASGD) Malatya Şubesi olağan genel kurulunu gerçekleştirdi. Mevcut Başkan Akif Çelik'in aday olmadığı seçimde başkanlığa Fatih Avcı seçildi.
ASGD Malatya Şubesi olağan genel kurulunu gerçekleştirdi. Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Malatya Şubesi'nde gerçekleştirilen seçimli kongreye, Basın İlan Kurumu Müdürü Nihat Abacı, Çağdaş Gazeteciler Derneği Malatya Şube Başkanı İbrahim Göçmen, TÜFAD Malatya Şube Başkanı Nihat Bayındır, MASKF Yönetim Kurulu Üyesi Aziz Yiğit, ASGD yönetim kurulu üyeleri ile dernek üyeleri katıldı. Olağan genel kurulda divan başkanlığı yapan BİK Müdürü Nihat Abacı, gazetecilerin dayanışmaları adına bu tür sivil toplum kuruluşlarının lokomotif görevi üstlendiklerini belirtti. Abacı, mesleki dayanışma açısından da ASGD'nin önemli bir görev üstlendiğine dikkat çekerek, çalışmalarından da dolayı ASGD Malatya Şubesi'ne teşekkür etti. ASGD'de başarılı bir görev yürüten ve yeni dönemde aday olmayan ASGD Malatya Şubesi Eski Başkanı Akif Çelik, Malatya'da kuruluş aşamasını tamamladıktan sonra birçok sosyal faaliyet ve aktivite düzenlediklerini kaydetti. Çelik, Elazığ-Malatya kaynaşmasına katkıda bulunmak amacıyla dostluk turnuvaları düzenlediklerini anımsatarak, bölgede çok etkin faaliyetlere imza attıklarını dile getirdi. Yapılan konuşmaların ardından denetleme kurulu ve faaliyet raporu okunarak, oylamaya sunuldu. Denetleme kurulu ve faaliyet raporu oy birliğiyle kabul edildi. Tek liste halinde girilen seçimde Fatih Avcı, ASGD Malatya Şubesi başkanlığı görevine seçildi. ASGD'de Malatya Şubesinin yönetimi şöyle oluştu:
"Fatih Avcı, Akif Çelik, Mehmet Türel, Ömer Çelik, Ferdi Durdu."
ASGD Malatya Şubesi'nde Denetleme Kurulu, Aziz Yiğit, Mehmet Yeler ve Bayram Baysal'dan, Üst Kurul Delegeleri ise Akif Çelik, Fatih Avcı ve Bünyamin Karaçorlu'dan oluştu. ASGD Malatya Şubesi'nin yeni başkanı Fatih Avcı ise devraldıkları bayrağı daha ileriye götüreceklerini ifade ederek, "Taşın üstüne taş koymak için göreve geldik. ASGD, üç yılda Malatya'da belirli bir noktaya geldi. Spor taban birlikleri ve spor camiasının arasında ciddi bir diyalog eksikliği vardı. Biz bu anlamda köprü olmak istedik. En önemli kuruluş gayelerimizden birisi Malatya'da spor basınına yönelik bakış açısını değiştirmekti. Böyle bir dernek kurarak sahada olan, bu işi hakkıyla yapan arkadaşlarımızın hakkını koruduk. Ayrıca çeşitli sportif aktiviteler düzenledik" diye konuştu.
(CÖ-SD-Y)

15.04.2017 17:21:16 TSI
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