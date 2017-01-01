Kamyon şarampole yuvarlandı
(Fotoğraflı)
Ahmet Erkut
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Sincik ilçesi Yarpuzlu Karayolunda kamyonun şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Sincik Yarpuzlu Karayolu Alancık köyü yakınlarında İsmail Kalay yönetimindeki freni boşalan kamyon şarampole yuvarlandı. Takla atan kamyonun sürücüsü İsmail Kalay kazada hafif yaralandı. Sürücü ambulansla Sincik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
(AE-AHM)
15.04.2017 19:27:44 TSI
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