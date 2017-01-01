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YEREL HABERLER  / KIRŞEHİR HABERLERİ
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Kırşehir İl Merkezinde 41 bin 104 seçmen evet 41 bin 383 seçmen ise hayır dedi

16 Nisan 2017 Pazar, 21:46
Kırşehir İl Merkezinde 41 bin 104 seçmen evet 41 bin 383 seçmen ise hayır dedi
Kırşehir İl Merkezinde 41 bin 104 seçmen evet 41 bin 383 seçmen ise hayır dedi

(Fotoğraflı)

Enderhan Öz
KIRŞEHİR (İHA) - Anayasa değişikliği için yapılan referandumda Kırşehir'de sandıkların açılması ile oy sayım işlemi tamamlandı.
Halk oylaması için il genelinde kurulan 624 sandıkta sabah saat 8.00' da başlayan oy kullanma işlemi 17.00' da sona erdi.
Kesin olmayan sonuçlara göre Kırşehir'de;
İl Merkezinde seçmenlerin 41 bin 104'ü evet derken 41 bin 383 seçmen ise tercihini hayır oyundan yana kullandı.
(EÖ-AÖ-Y)

16.04.2017 21:54:59 TSI
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