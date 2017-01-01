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Tokat'ta arı kovanlarına ayı saldırısı

17 Nisan 2017 Pazartesi, 15:47
Tokat'ta arı kovanlarına ayı saldırısı
Tokat'ta arı kovanlarına ayı saldırısı

(Fotoğraflı)

Nurhan İçmez
TOKAT (İHA) - Tokat'ta kış uykusundan uyanan ayılar arı kovanlarını parçaladı.
Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde soğuk hava koşulları nedeni ile sıkıntılı günler geçiren bir arıcı ayı saldırısı ile ikinci bir şok yaşadı. İlçede Tepeciküstü mevkinde Servet Şen'e ait arı kovanları ayı saldırısına maruz kaldı. Arıcılık yapan vatandaşın arı kovanlarını parçalayan aç ayılar 3 kovana zarar verdi.
Şen, daha önce başlarına böyle bir olay gelmediğini belirterek yaşadığı üzüntüyü dile getirdi. Ayıların diğer kovanlara zarar vermemesi için bazı önlemler alacaklarını ifade eden Şen, bölgede arıcılık yapan vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirtti.
(Nİ-UY-Y)

17.04.2017 15:55:08 TSI
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