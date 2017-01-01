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YEREL HABERLER  / HAKKARİ HABERLERİ
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Hakkari'de ters laleler çiçek açtı

17 Nisan 2017 Pazartesi, 16:09
Hakkari'de ters laleler çiçek açtı
Hakkari'de ters laleler çiçek açtı

(Fotoğraflı)

Feyzullah Taş
HAKKARİ (İHA) - Hakkari'de havaların ısınmasıyla beraber ters laleler çiçek açtı.
Havaların ısınmaya başladığı Hakkari'de, ters laleler renk renk çiçek açtı. Bölge halkının 'ağlayan gelin' olarak adlandırdığı ve Hakkari, Van ve Şırnak bölgesinde yetişen ters laleler, Hakkari-Çukurca karayolu üzerinde bulunan Çimenli ve Üzümcü köyünde çiçek açtı. Hakkarili ünlü dağcı ve doğa fotoğrafçısı Esat Kılıç, "Dünyada bir benzeri daha bulunmayan ve anavatanı 'dağların kenti' Hakkari'de yetişen ters lale, nadide bir çiçektir. Göz kamaştırıcı rengi ile kadife hassaslığındaki çiçeği ve estetik görünümlü tersliğiyle olağanüstü bir doğa harikasıdır Ters lalenin asıl önemi, endemik olmasıdır. Yani dünyada sadece Hakkari'de doğal olarak yetişmektedir. Ters lale; doğal ve farklı görüntüsü ile diğer lalelerden daha gösterişlidir Göz kamaştırıcı renklerine yakından bakıldığında, ters lalenin bir doğa harikası olduğu kolaylıkla anlaşılır. Yoğunlukla Hakkari merkezden Çukurca'ya doğru Zap Vadisinde, Zap Vadisi kolları olan Kaval Vadisi ve Tiyar Vadisinde bulunmaktadır. Ayrıca Yüksekova'nın Cilo Dağı eteklerinde bulunan köylerin yakınlarında, Şemdinli'nin büyük bir bölgesinde doğal olarak yetişmektedir" dedi.
(FT-MSA-Y)

17.04.2017 16:17:08 TSI
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