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Silopi Devlet Hastanesinde inceleme



Ayaz Müldür

ŞIRNAK (İHA) - Şırnak Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Operatör Dr. Berzan Miroğlu Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) değişikliği yüzünden yaşanan sıkıntıları yerinde görmek üzere Silopi Devlet Hastanesinde incelemelerde bulundu.

Silopi Devlet Hastanesinde hasta kayıt sisteminde yaşanan sıkıntılar üzerine Şırnak Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Operatör Dr. Berzan Miroğlu hastanede incelemede bulundu. Genel Sekreter Miroğlu yaşanan sıkıntıların geçici olduğunu sistemin tam oturması için biraz zamana ihtiyaç olduğunu söyledi. Sistemin tam oturmasıyla hastanelerin gelirlerinin de artacağını ve bunun hastane çalışanlarına fazla ek ödeme ve hastaneye daha iyi hizmet olarak geri döneceğini belirtti. Amaçlarının Şırnak'a sağlık alanında en güzel şekilde hizmet vermek olduğunu ifade eden Miroğlu, sağlık alanında çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

(AYZ-MP-Y)



17.04.2017 16:59:54 TSI

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