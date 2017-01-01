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Akçakale eveti kutluyor



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ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Suriye'nin sınır noktasındaki kenti Akçakale ilçesinde, halk, eveti kutluyor. Yüzde 95.23'lük"Evet" oyu ile Türkiye genelinde üçüncü sıralarda yer alan Akçakale halkı, bayram sevinci yaşıyor.

Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan, partisinin İlçe Teşkilatında, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan'ın da katılımıyla partililer ve vatandaşlarla bir araya geldi. Ayhan, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin istikrara oy verdiğini belirterek, "Parti teşkilatımıza, bizimle kol kola çalışan halkımıza, genciyle, yaşlısıyla, kadını ile erkeği ile liderinin arkasında duran vatansever hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Bu zafer hepimizin" dedi.

Referandum çalışmaları döneminde çalmadık kapı bırakmayan, eşi Ayşenur Ayhan ile halkın tamamına ulaşan Başkan Abdülhakim Ayhan, "Emeğimizin karşılığını şükürler olsun aldık. Ancak, bizim hedefimiz yüzde 100 üzerine odaklanmıştı. Harran ilçemizde tatlı bir rekabet içindeydik. Halkımız önce lideri değerli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, sonra bize güvendiler, inandılar. Onlar büyük bir sorumluluğu yerine getirdiler. Bu bir vatan göreviydi. Bu görevi en iyi şekilde tamamlamanın huzurunu yaşıyoruz" diye konuştu.

Başkan Ayhan, ilk kez bir sivil anayasa değişikliğinin gerçekleştiğine vurgu yaparak, "Sonuç bizim için sürpriz olmadı rekor bekliyorduk ancak, daha da fazlası olmalıydı. Her şeye rağmen alınan oy oranı büyük bir başarıdır. Türkiye rekorunda üçüncü sıradayız. Bu da bizim için önemli" ifadelerini kullandı.

Başkan Ayhan, ilçede sandığa gitme oranının da yüksek olmasının kendileri için büyük önem taşıdığına dikkati çekerek, "İlçemizdeki 47 bin seçmenden 44 bini seçime katılım gösterdi. Bu ilgi için de ayrıca teşekkür ediyorum" dedi

Konuşmasını, dinleyenlerin alkışları arasında tamamlayan Başkan Ayhan, Türkiye'nin önünün açıldığını, engellerin kalktığını, antipropaganda yapan Avrupa ülkelerine tokat gibi bir cevap verildiğini bildirdi.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan ise, Akçakale halkını tek tek kutladığını belirterek, "Aziz milletimiz iradesini ortaya koydu. Tercihini vatanından, milletinden yana yaptı. Yerelde de Şanlıurfalı tüm hemşehrilerim sorumluluklarını yerine getirdi. Şanlıurfa yüzde 70.8'lik evet oyu ile bizi mutlu etti. Tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Gönül ister ki 3-4 gün burada kalıp elde ettiğimiz bu başarının mutluluğunu doya doya yaşayalım ancak, meclis çalışmalarımızdan dolayı Ankara'ya dönmeniz gerekiyor. Tekrar tüm vatandaşlarımıza teşekkürlerimi ve sevgilerimi sunuyorum" dedi.

AK Parti Akçakale İlçe Başkanı İbrahim Yıldık ise, yüzde 95.23 oy oranı ile kendilerine mutlu eden tüm ilçe halkına teşekkür ettiğini belirterek, "16 Nisan 2017 tarihe güzel günlerin başladığı sayfa olarak geçecektir. Tüm halkımıza teşekkür ediyorum. Türkiye'de her şey çok güzel olacak" şeklinde konuştu.

(Şİ-OE-Y)



18.04.2017 10:01:48 TSI

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