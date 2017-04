YEREL HABERLER / GAZİANTEP HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Zukka Kitap ve Cafe beşinci şubesini Sanko Park'ta açtı

GAZİANTEP (İHA) - Günümüz kitap ve müzik akımlarını Gaziantep halkıyla buluşturmayı öngören Zukka Kitap ve Cafe, Sanko Park AVM'de mağaza açtı. Gaziantepli yazar Ahmet Ümit, yarın 17.00-19.00 saatleri arasında Zukka Sanko Park'ta "Elveda Güzel Vatanım" isimli kitaplarını imzalayacak.

Zukka İşletme Müdürü Caner Mübarek Şevli, Zukka'nın Bursa ve Van'da ikişer şubesi bulunduğunu belirterek, "Gaziantep üçüncü kentimiz,Sanko Park AVM beşinci şubemiz. Sanko Park, kitap ve cafeyibirlikte hayata geçirdiğimiz yer olması açısından bizim için önemli" dedi.



"Diğer şubelerimizde kitap ve cafeyi ayrı olarak hizmet sunuyorduk. Ama burada kitap ve cafeyi bir arada hayata geçirerek nezih bir ortamda insanların kitap ile bütünleşmesini sağladık" diyen Şevli, şöyle devam etti:



"Mağazamızda 10 bin çeşitte 45 bin kitap bulunduruyoruz. İnsanlar kitap okurken aynı anda park ve havuz manzaralı teras cafemizde kahvelerini içebilecekler. Bu hizmeti yılın her günü sunacağız.Okul kitapları dışındaki kitap çeşitlerinin tamamını bulunduruyoruz. Ayrıca, isteyenler için bulamadıkları kitapları temin edebiliyoruz. Önceliğimiz kitap satmak ve okutmak. Biz kitapçıyız. Gaziantep'te böyle bir tarzın eksik olduğunu gördük, giderilmesini sağlamak bizim için gurur kaynağı oldu."



İki milyon liralık yatırım

Gaziantep'te 15'lik kişilik bir ekiple hizmet verdiklerini kaydeden Şelvi, "Hedefimiz okuyucu kitlesini artırmak ve kaliteli ortamda hizmet sunmaktır. Zukka 550 metrekare alanla Sanko Park'ın en büyük mağazaları arasında yer alıyor" şeklinde konuştu.



Zukka'nın iki yıllık bir marka olduğuna vurgu yapan Şelvi, "Ancak firmamızın sektörde 27 yıllık bir tecrübesi var. Bu hizmeti sunabilmek burada için iki milyon liralık yatırım yaptık" diye konuştu.



Farklı hediyelik eşya çeşitliliği

Her yaştan ve her kesimden insana hitap edebildiklerini vurgulayan Şelvi, kitap ve Cafeyi iç içe bulundurarak kendileri için olduğu kadar, Gaziantep Sanko Park'ta da bir ilke imza attıklarına dikkati çekti.



"Ayrıca Gaziantep'te olmayan farklı hediyelik eşya çeşitliliğini bulunduruyoruz. Kendimizi de bu konuda bir adım daha önde hissediyoruz" diyen Şelvi, cafe bölümünde ise dünya genelinden kahve çeşitleri bulunduğunun altını çizdi.

18.04.2017

