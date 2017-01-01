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Kapadokya'da Turizm Haftası kutlamaları başladı

18 Nisan 2017 Salı, 12:57
Kapadokya'da Turizm Haftası kutlamaları başladı
Kapadokya'da Turizm Haftası kutlamaları başladı

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Coşkun Sağlamdin
NEVŞEHİR (İHA) - Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden bir tanesi olan Kapadokya'da 41.Turizm Haftası kutlamaları başladı.
Nevşehir'de Turizm Haftası kutlamaları çerçevesinde Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenen programa Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Kaya, İl Kültür ve Turizm İl Müdürü Cengiz Ekici, belde belediye başkanları, daire müdürleri ve öğrenciler katıldı. Düzenlene program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlarken Turizm Haftası nedeniyle İl Müdürü Cengiz Ekici bir konuşma yaptı. İl Müdürü Ekici'nin konuşmasının ardından ise Kültür ve Turizm Bakanlığı semah ekibi tarafından gösteriler ile devam etti. Programda Turizm Haftası nedeniyle düzenlenen şiir ve resim yarışmasında dereceye giren öğrencileri ödülleri Nevşehir Valisi İlhami Aktaş tarafından verildi.
Programda daha sonra ise ev hanımları tarafından yapılan yöresel yemek yarışması ile devam etti. Nevşehir Valisi İlhami Aktaş tarafından ev hanımları tarafından yapılan yemeklerin tadına tek tek bakılırken jüri üyeleri ise yarışmaya katılan yemeklere puan verdi.
Nevşehir Valisi İlhami Aktaş burada gazetecilere yaptığı açıklamada 2017 yılının turizm açısından bir hareketlilik yaşanmasını temenni ettiklerini ifade etti. Vali Aktaş, "Bugün 41. Turizm Haftasını Türkiye genelinde kutlamaktayız. İlimizin, bölgemizin, Kapadokya Bölgesinin de hepinizin bildiği üzere malum Türkiye içerisinde değil Dünya üzerinde de özel bir yeri ve önemi var. İnşallah 2017 yılında turizm bir canlılık yaşanması temennisiyle bu haftayı kutluyoruz. Bir hafta boyunca sürecek olan etkinliklerimiz ile bölgemizde dikkat çekmek, bölgemizin doğal güzelliklerini göz önüne sermek için elimizden gelen tüm çalışmaları yapıyoruz" dedi.
"Yemeklerimiz dünya markası"
Turizm Haftası kutlamaları çerçevesinde düzenlenen yemeklerin tadına bakan Vali Aktaş yöresel yemeklerin bir dünya markası olduğunu söyledi. Vali Aktaş, "Gayet güzel yemeklerimiz var. Hiçbir yerde görmeyeceğimiz çanakta kuru fasulyemiz, tandır çorbamız bunlar çok özen isteyen pişmeleri uzun süren yemeklerimiz. Yine yöresel tatlılarımız hepsi birer marka olabilecek değerdeler" diye konuştu.
(COŞ-AÖ-Y)

18.04.2017 13:05:12 TSI
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