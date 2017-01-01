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Çevre kazanacak, atık ısı yeniden değerlendirilecek



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TEKİRDAĞ (İHA) - Trakya Kalkınma Ajansının 2016 İktisadi Mali Destek Programı kapsamında desteklenen 'Atık Isıdan Elde Edilen 40 ve 60 Derece Isı Geri Kazanım Sistemi' projesinin açılışı Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yapıldı.

Çorlu Misinli'de faaliyet gösteren Canlar Tekstil Ltd. Şti. tarafından hazırlanan projenin açılışına Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, firma sahipleri ve davetliler katıldı. Açılışta açıklama yapan Genel Sekreter Şahin, Çorlu ve çevresinde yoğunlaşan tekstil sektörünün bölgenin can damarı olduğunu belirtti. Şahin "Tekstil Trakya'da istihdam ve ihracat açısından oldukça önemlidir. Ekonomiye katkıları olduğu kadar tekstilin çevreye verdiği zararlar da var. Bugün açılışını yaptığımız bu proje ile hem ihracatın arttırılmasına hem de çevre temizliğine katkıda bulunuyoruz. Projenin gerçekleştirilmesinde emeği geçen firma yetkililerini ve çalışma arkadaşlarımı kutluyorum. Oluşturulan enerji geri kazanım tesisinin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.

Uygulama süresi ile birlikte 6 ay olan proje kapsamında atık ısı geri kazanım sistemi oluşturuldu. Toplam bütçesi 416 bin 950 TL olan projenin 208 bin 475 TL olan yüzde 50'si Trakya Kalkınma Ajansı tarafından karşılandı.

(HLD-MK-Y)



18.04.2017 14:17:32 TSI

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