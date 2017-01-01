Metin Örkçü'den teşekkür
(Fotoğraflı)
Emrah Elmas
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde AK Parti Edremit İlçe Başkanı Metin Örkçü referandum sürecinde emeği geçenlere ve vatandaşlara teşekkür etti.
AK Parti Edremit İlçe Teşkilatı'na ait sosyal medya hesabı üzerinden bir yazılı teşekkür yayınlayan AK Parti İlçe Başkanı Metin Örkçü "16 Nisan'da yapılan anayasa değişikliği halk oylamasında milletimiz 'evet' dedi. Bizler AK Parti Edremit teşkilatı olarak halkoylamasında en iyi sonucu elde edebilmek için çalışmalarımızı tüm teşkilat olarak büyük bir özveri ile sürdürdük. Bu çalışmalarda bizlere destek veren değerli; milletvekillerimize, il başkanımız ve yönetimine, AK Parti Edremit teşkilatı yönetim kurulu arkadaşlarıma, AK Parti Edremit belediye meclis üyelerimize, kadın ve gençlik kollarımıza, mahalle teşkilatlarımıza, partili üyelerimize ve çalışmalarımıza katılan tüm halkımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum."dedi.
(EME)
18.04.2017 14:19:16 TSI
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