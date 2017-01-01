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Aslanapa'da 600 fidan toprakla buluştu



(Fotoğraflı)



Hüseyin Efe

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Orman İşletme Müdürlüğü Aslanapa Orman İşletme Şefliği tarafından; öğrencilerin daha yeşil bir ortamda eğitim almalarına imkân tanımak için Anadolu lisesi bahçesinde fidan dikim programı düzenlendi.

450 adet karaçam, 50 adet sedir, 20 adet ehrami karaçam, 20 adet dişbudak, 30 adet badem, 20 adet çınar, 10 adet şimşir fidanının toprakla buluşturulduğu törene; Aslanapa Kaymakamı Emin Kaymak, İl Genel Meclis Üyesi Ali Okumuş, Emniyet Amiri, İlçe Jandarma Komutanı İsmail Hazır, Aslanapa Orman İşletme Şefi N. Hakan Dinkçi, daire amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte fidanlar toprakla buluşturuldu ve ilk can suları katılımcılar tarafından verildi. Okul bahçesindeki programın ardından Pınarbaşı mahallesinde Aslanapa Belediye Başkanı Asaf Akar, Mahalle Muhtarı Ahmet Kutlu ve mahalle sakinleriyle birlikte fidan dikim etkinliği sürdü.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünün okul bahçelerinde sürdürdüğü fidan dikim etkinlikleri ile öğrencilerin doğa ile kucaklaşmalarını ve daha yeşil bir ortamda eğitim görmelerini sağlamayı amaçladığı bildirildi.(EFE)



18.04.2017 14:35:27 TSI

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