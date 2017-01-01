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YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
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AK Parti'de teşekkür toplantısı

18 Nisan 2017 Salı, 14:56
AK Parti'de teşekkür toplantısı
AK Parti'de teşekkür toplantısı

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - AK Parti Malatya İl Başkanlığı tarafından, 16 Nisan referandumunun ardından teşkilat üyelerine yönelik teşekkür toplantısı düzenlendi.
Toplantıya AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı, Yeşilyurt İlçe Başkanı Hacı Uğur Polat, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve teşkilat üyeleri katıldı. Toplantıda ilk olarak söz alan AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, referandumda 'evet' çıktığını hatırlatarak, seçimlerde oy veren bütün vatandaşlara teşekkür etti. Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, önemli bir süreci başarı ile sonuçlandırdıklarını aktararak, "Bundan dolayı herke teşekkür ediyorum. Bu süreçte bütün teşkilatlarımız canla başla bir çalışma içerisine girdi ve bu çalışmaların da semeresi olarak Malatya 16 Nisan da çok büyük bir zafer kazandı" dedi. Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat da, "Allah'a hamd olsun çok büyük bir çalışmanın sonucunda başarılı bir seçimi geride bıraktık. Allah bu milletten binlerce kez razı olsun. Bu millet her seçimde özgürlüklerden yana ve iyiliklerden yana iradesini ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise, çok önemli bir referandumu geride bıraktıklarını anlatarak, "İlk defa halkımız kendi iradesiyle bir Anayasa yaptı. Bugüne kadar bu millete bazıları hep bir Anayasa dayatmıştı ama bu süreçte ilk defa halkın gönlüne göre bir Anayasa yapıldı. Ben bu vesile ile sandığa giden ve iradesini yansıtan bütün Malatyalı hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.
AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin ise, AK Parti teşkilatlarının büyük bir gayret göstererek, seçim kampanyası yürüttüğünü belirterek, bütün vatandaşlara ve teşkilat üyelerine teşekkür etti.
Referandumda 'evet' ile 'hayır' arasında 1.4 milyona yakın bir fark olduğunun altını çizen Şahin, Türk milletinin büyük bir zafer kazandığını söyledi.
(BT-SD-Y)

18.04.2017 15:03:02 TSI
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