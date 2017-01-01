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Selendili üreticiler için modern hizmet binası

- Manisa'nın Selendi ilçesindeki 63 yıllık tek katlı Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü hizmet binası yıkılarak yerine 4 katlı modern bir bina yapılacak



(Fotoğraflı)



Adem Çakır

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Selendi ilçesinde 1954 yılında tek katlı olarak yapılan ve günümüze kadar hizmet veren Selendi İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü hizmet binası yıkılarak yerine bodrum, zemin ve artı iki kat olmak üzere toplam 4 katlı geleneksel mimari tarzda modern bir bina yapılacak. Yeni bina için 21 Nisan tarihinde Manisa'da ihale gerçekleştirileceği öğrenildi.

1954 yılında yapılan tek katlı bir binada hizmet veren Selendi İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün yeni hizmet binası için ihaleye çıkılacak. 21 Nisan'da Manisa'da saat 10.00'da gerçekleştirilecek olan ihaleyle yeni binanın 4 katlı olarak inşa edileceği bildirildi. Yeni binanın depreme dayanıklı, görsel açıdan estetik, geleneksel mimariye ve ilçe kimliğine uygun bir görüntüye sahip olacağı ifade edildi.

Yapılacak olan yeni hizmet binasında; idari bina, toplantı salonu, depo, arşiv, gibi bölümler yer alacağı, bodrum, zemin ve 2 kat olmak üzere toplam 4 kattan oluşacağı açıklandı. Toplam 1.440 metrekare inşaat kullanım alanına sahip olacak binada her katın 348 metrekare kullanım alanı olacağı ve binanın çatı katının da 55 metrekare olacağı kaydedildi. Yaklaşık olarak KDV dahil 2 milyon 350 bin TL ihale bedeli ile ihaleye çıkacak yeni hizmet binası inşaatının mayıs veya haziran ayında başlaması bekleniyor.

Yıllardır eski binada zor şartlar altında hizmet verildiğini dile getiren AK Parti Selendi İlçe Başkanı Muharrem Sezer, "Yıllardır personelin bile zor şartlarda görev yaptığı bina ihaleye çıkıyor. İlçemiz ve halkımıza hayırlı olsun. İnşallah bittiğinde ilçemize yakışır bir hizmet binası olacak. Bu binamızın yapılmasında emeği geçen AK Parti MKYK Üyemiz ve Manisa Milletvekilimiz Murat Baybatur ile AK Parti Manisa Milletvekillerimiz Selçuk Özdağ, Recai Berber, Uğur Aydemir, İsmail Bilen ve eski Genel Başkan Yardımcımız Hüseyin Tanrıverdi'ye teşekkür ediyorum." dedi.

Bu arada ihalenin tamamlanmasının ardından eski binanın yıkılacağı ve müdürlüğün Selendi Ziraat Odasına ait tohum eleme binasında hizmet vermeye devam edeceği bildirildi.

(AÇ-SC)



18.04.2017 16:03:34 TSI

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