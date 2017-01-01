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İtimat Bakkaliyesi ile çocuklar doğruluk ve cömertliği öğreniyor



(Fotoğraflı)



KONYA (İHA) - Selçuklu Değerler Eğitimi Projesi (SEDEP) kapsamında Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde 200 okulda İtimat Bakkaliyesi uygulaması başlatıldı. Uygulama ile çocuklara doğruluk ve cömertlik değerleri öğretiliyor.

Türkiye'nin en değerli eğitim projesi SEDEP, beşinci yılında gerçekleştirdiği faaliyet ve sosyal sorumluluk projeleri ile binlerce öğrenciye ulaşmaya devam ediyor. SEDEP kapsamında Selçuklu'da yer alan 200 okulda "İtimat Bakkaliyesi" ismiyle yeni bir uygulama başlatıldı. Şükriye Onsun İlkokulu'nda düzenlenen tanıtım programına Selçuklu Kaymakamı Sabit Kaya, Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, SEDEP koordinatörleri, okul idarecileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Protokol üyeleri tarafından kurdelesi kesilerek hayata geçen İtimat Bakkaliyesi'nin ilk alışverişini protokol üyeleri yaptı. Programda Şükriye Onsun İlkokulu öğrencileri sergiledikleri piyes gösteri ve söyledikleri şarkılar ile protokolden tam not aldı. İtimat Bakkaliyesi Uygulaması ile öğrencilerin "doğruluk", "cömertlik" ve "dürüstlük" değerlerini özümsemeleri amaçlanıyor.



"İtimat Bakkaliyesi 200 okulda uygulanıyor"

Bugün yine SEDEP'in güzel bir de etkinliğinde birlikteyiz diyen Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "İtimat Bakkaliyesi uygulaması" hakkında bilgiler verdi. Başkan Altay, "Doğruluk ve cömertlik değerlerini çocuklarımıza anlatmak için İtimat Bakkaliyesi okullarımızda açıldı. Şu anda 200 okulumuzda bununla ilgili uygulamalar devam ediyor. Doğruluk kısmında çocuklarımız aldığı ürünlerin ücretini kasaya kendileri bırakıyorlar ve para üstlerini kendileri alıyorlar. Bugüne kadar kasada bir eksiklik çıkmadı, bilakis fazlalıklar oluşuyor. Diğer cömertlik kısmında ise aldıkları ürünleri ücretsiz olarak alınabilecek bölüme bırakıyorlar. Orada da hiçbir problem yok, çocuklarımız ihtiyacı kadarını alıyorlar. Aslında SEDEP'in ne kadar büyük bir iş başardığını okullarımızda görüyoruz. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın aslında ne kadar saf temiz olduğunun kanıtı da İtimat Bakkaliyesi uygulamasıdır. Umuyorum ki burada edindikleri bilgiler ömürleri boyunca onlara kılavuzluk edecektir" dedi.



"İtimat Bakkaliyesi güvenin harcını koyuyor"

İtimat kelimesinin kültürümüzde çok önemli bir yeri olduğunu ifade eden Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, "Kültürümüzde İtimat güveni telkin ederdi. Özü sözü doğru olan esnafımız ahilik geleneğinin bir devamı olarak vatandaşa gerekirse borç, gerekirse cebinden hayır yaparak, destek verir, esnaf abilik yapardı. Herkes birbirine güvenir, borcuna da sadakat gösterirdi. Bunların gelecek kuşaklara bu şekliyle aktarılması önemli. toplum olarak birbirimize güvenmek zorundayız, yeni nesle güvenmek zorundayız. Güven telkin etmek, güveni yaşatmak zorundayız. İtimat Bakkaliyesi birbirimize güvenmenin en önemli harcını

koymuş oluyor. Birbirimize itibar etmek ve güvenerek bu ülkeyi geleceğe taşımak hepimizin boynunun borcu. İnşallah bu bakkaliyemizde buna katkıda bulunmuş olacak" diye konuştu.



"SEDEP örnek oluyor"

Bütün çocukların temiz duygularla, temiz düşüncelerle doğup büyüdüğünü, doğruluğun ve dürüstlüğün timsali olarak da yetiştiğini ifade eden Selçuklu Kaymakamı Sabit Kaya, "200'ü aşkın okulda yapılan bu uygulamada kasamızın fazla vermesi, hiçbir denetçi olmadan öğrencilerimizin paralarını kasaya bırakarak ihtiyaçlarını kendilerinin temin etmeleri asaletlerine yakışır, son derece güzel bir şey. SEDEP'in bu tür güzel uygulamalarının diğer bütün okullarımıza ve ilçelerimize örnek olmasını temenni ediyorum. Çocuklarımızın küçük yaşlarda dürüstlük ve cömertliğe önem vermeleri son derece güzel" şeklinde konuştu.



"Güvenilir insanın temeli burada atılıyor"

SEDEP kapsamında güzel bir uygulamanın daha hayata geçirildiğini ifade eden İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy, "İtimat Bakkaliyesi uygulaması çocuklarımızın kasada, dükkanda kimse olmadan, kimsenin denetimi olmadan kendiliklerinden alışveriş yaptıkları, hatta sadece kendilerine değil ihtiyacı olan öğrencilere vermek üzere ayrıca cömertlik bölümüne de aldıkları malzemeleri koymak suretiyle bir başka arkadaşlarda ikramda bulunmak üzerine kurgulanmış çok güzel bir örnek. Çocuklarımız küçükten bu duygulara sahip olduklarında inşallah kanun, asker ve polis denetimi olmadan da diğer işlerde de bu davranışları yaygın hale getirerek güvenilir insan olma yolunda önemli bir temel değeri hayatına geçirmiş olacaklar. Bu anlamda projenin hamiliğini yapan Selçuklu Belediyesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Milli Eğitim Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. İnşallah çocuklarımız bu değerleri hayatın diğer safhalarında da yaygınlaştırarak özlediğimiz güvenilir toplumu oluşturma yönünde önemli bir adım atmış olacaklardır" ifadelerini kullandı.



"Değerler yaşanarak öğrenilir"

SEDEP beşinci yılında yeni etkinlikler ve yeni uygulamalarla yoluna devam ettiğini ifade eden Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, "200'den fazla okulda uygulanan İtimat Bakkaliyesi'nin tanıtımını Şükriye Onsun İlkokulu'nda düzenlediğimiz program ile yapıyoruz. SEDEP'in hayata geçirilmesinde en büyük amaçlardan birisi değerlerimizin yaparak ve yaşayarak yeni nesillere aktarılmasıydı. Öğrencilerimizde değerlerimiz üzerine olumlu davranışlar geliştirilmesiydi. Bu anlamda İtimat Bakkaliyesi'ni çok anlamlı ve önemli buluyoruz. Bu uygulama ile çocuklarımız yaparak ve yaşayarak doğruluk, cömertlik ve dürüstlük değerlerini hayat geçirmiş olacaklar" dedi.

(AH-Y)



18.04.2017 16:08:45 TSI

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