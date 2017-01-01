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YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
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Çöplükler yeşil alan oluyor

19 Nisan 2017 Çarşamba, 09:23
Çöplükler yeşil alan oluyor
Çöplükler yeşil alan oluyor

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Bursa'nın daha sağlıklı ve yaşanabilir bir kent olması için çevre yatırımlarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, ilçelerdeki vahşi çöp depolama alanlarını rehabilite ederek, yeşil alana dönüştürüyor.
Büyükşehir Belediyesi sınırlarına katılan ilçelerde ve bu ilçelere bağlı beldelerde uzun yıllardır düzensiz çöp depolama alanı olarak kullanılan çöp sahalarının rehabilite edilmesine yönelik çalışmalar hızla sürüyor. Çevre sağlığının korunması, atıkların çevreye verdiği zararların ortadan kaldırılması amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında düzensiz çöp depolama alanlarının yeniden doğaya kazandırılması hedefleniyor.
Bu kapsamda yapılan rehabilitasyon çalışmaları ile Bursa'ya yaklaşık 240 bin metrekare yeşil alan kazandırıldı. İznik İlçesi merkez çöp alanı ile Orhangazi, İnegöl, Mustafakemalpaşa, Orhaneli ve Büyükorhan İlçelerindeki muhtelif mahallelerde yaklaşık 100 bin metrekare alanda bulunan çöp alanlarının rehabilitasyonu gerçekleştirilecektir.
Rehabilitasyon çalışması kapsamında, katı atığın tesviye işlemleri yapılarak sahaların üstü toprak ile kapatılmakta, çöpte meydana gelen biyolojik bozulma sonrası oluşan metan gazı uygun noktalara yerleştirilen gaz bacası ile kontrol altına alınmakta, ayrıca sahaya girişlerin engellenmesi için sahanın etrafı tel çit ile çevrilmektedir. Bu vesileyle çöp alanları yeşil alanlara dönüşmektedir.
(AÇ)

19.04.2017 09:31:33 TSI
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