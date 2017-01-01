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Başkale'deki parklarda düzenleme çalışması

19 Nisan 2017 Çarşamba, 10:22
Başkale'deki parklarda düzenleme çalışması
Başkale'deki parklarda düzenleme çalışması

(Fotoğraflı)

Engin Ertürk
VAN (İHA)  Van'ın Başkale Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, göreve geldiği günden beri her alanda çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
İlçede havaların ısınmasıyla birlikte park ve bahçelerde çalışmalara hız verildi. Abdulselam Öztürk'ün talimatıyla Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, parklarda alt ve üstyapı çalışmalarına ağırlık vererek, park ve bahçe bakımı ile refüj düzenlemelerini gerçekleştirmeye başladı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, ilçe merkezi genelinde bulunan 4 parkta bakım ve onarım yapıldı.
Başkale Belediyesinden yapılan açıklamada ise, Park ve Bahçeler Müdürlüğü olarak 2017 yılı içerisinde irili ufaklı birçok çalışmaya imza atacağı belirtilerek, "Parklarda genel anlamda bir hareketlilik söz konusu, yenileme, refüj, yeşillendirme, ağaçlandırma çalışmaları devam edecek. Önümüzdeki günlerde mevsimlik çiçek ekimi gerçekleştireceğiz. Kış aylarında ekmiş olduğumuz lale ve sümbül soğanları parklara renk katacak. Yine ilçemizde bulunan okullarda peyzaj düzenlemelerini yapacağız" denildi.
(EE-MSA-Y)

19.04.2017 10:30:54 TSI
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