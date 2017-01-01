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Kadirli MYO öğrencilerinden teknik gezi

- Korkut Ata Üniversitesi Kadirli Meslek Yüksekokulu öğrencileri TEİAŞ trafo merkezine teknik gezi düzenledi



(Fotoğraflı)



Mehmet Demir

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Kadirli Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Adana TEİAŞ 18. Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Kadirli Trafo Merkezi'ne teknik gezi düzenledi.

Öğretim Görevlisi Alper Kerem'in öncülüğünde düzenlenen teknik gezide, müdürlükte görevli elektrik elektronik mühendisi ve B sınıfı iş güvenliği uzmanı tarafından orta ve yüksek gerilim ile ilgili teknik bilgiler aktarıldı.

İş güvenliğinin önemi vurgulandığı teknik gezinin ardından Kadirli'de bulunan 3MW'lık güneş enerji santrali gezilerek alternatif enerji kaynaklarının önemi hakkında bilgiler verildi.

Meslek Yüksekokulu Elektrik ve Enerji Bölümü Öğretim Görevlisi Alper Kerem, gezi sırasında güneş enerji santralinin kurulum şartları, evirici, trafo gibi santral ekipmanlarını yerinde inceleyip gözlemleme imkanı bulduklarını ifade etti.

(OZR-Y)



19.04.2017 11:16:36 TSI

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