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YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
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Köyceğiz 'de güreş komitesi toplandı

19 Nisan 2017 Çarşamba, 11:32
Köyceğiz 'de güreş komitesi toplandı
Köyceğiz 'de güreş komitesi toplandı

(Fotoğraflı)

Cihat Cura
MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde bu yıl 5'incisi gerçekleştirilecek olan Geleneksel Köyceğiz Yağlı Pehlivan Güreşleri için güreş komitesi, Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan'ın başkanlığında bir araya geldi.
Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan güreşler için gerekli hazırlıkları belediye olarak başlattıklarını belirterek, her yıl başarılı organizasyona imza atan güneş komitesine teşekkür ettiğini vurguladı.
Son yıllarda yapılan güreş organizasyonlarında sorun yaşanmadığının altını çizen Başkan Ceylan, "siz güreş severler tarafından oluşturulan komite ile birlikte en güzel organizasyonu yapmaya çalışıyor ve her yıl daha da güzel güreş organizasyonu yapıyoruz. İnşallah bu yılda alnımızın akıyla güreş organizasyonumuzu tamamlayacağız" dedi.
Toplantıda güreş öncesinde ve sonrasında yapılacak diğer etkinlikler hakkında görüş alış verişinde bulunuldu.
(CC-MB-S)

19.04.2017 11:39:41 TSI
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