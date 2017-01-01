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Elazığ'da Turizm Haftası etkinlikleri



(Fotoğraflı)



Yunus Özhanlı

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da 41. Turizm Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Elazığ'da 15-22 Nisan Turizm Haftası nedeniyle Nurettin Ardıçoğlu Kültür Merkezinde toplantı yapıldı. Toplantıya İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Demirdağ, İl Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Sabuncu, Sivrice Belediye Başkanı Ebubekir Irmak, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Zeki Ulufer, turizm sektörü temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Kültürel varlıkların ve turizm değerlerinin Elazığ ili için oldukça önemli olduğunu aktaran İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Demirdağ," Kültürel varlıklarımız ve değerlerimiz şehrimizin gelişimine ve kalkınmasına oldukça katkı sağlayacak unsurlardır. Bizde toplumda turizmle ilgili bir farkındalık oluşturmak amacıyla bu süreç içerisinde bir dizi faaliyet gerçekleştireceğiz. İlimizde turizm alanında önemli gelişmeler yaşanmıştır diyebiliriz. Bilindiği gibi Harput'ta önemli restorasyon çalışmaları yapılmaktadır. Bu restorasyon çalışmaları tamamlanınca Harput çevresi ve Harput kalesi önemli bir turizm merkezi haline dönüşecektir" dedi.

Toplantının ardından Fırat Üniversitesi'nin katkılarıyla hafta kapsamında hazırlanan resim sergisi açıldı.

(YÖ-HİV-Y)



19.04.2017 13:06:08 TSI

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