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Çocuğunu ezip kaçan baba ile anne başka suçlardan tutuklandı



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - Aydın'ın Söke ilçesinde, kamyonetle geri manevra yaparken 5 yaşındaki kızının ölümüne neden olan ve daha sonra firar eden baba ile anne karıştıkları başka suçlar nedeniyle tutuklandı.



Söke-Milas karayolu üzerinde bulunan alışveriş merkezi karşısındaki ovalık arazide kamyonetiyle geri manevra yapan Z.D. (28), aracın arkasında duran 5 yaşındaki kızı Nur Banu'yu görmeyince üzerinden geçti. Eşi G.D. ile birlikte ağır yaralanan kızını hastaneye yetiştirmeye çalışan Z.D.'nin kullandığı kamyonetin yolda yakıtı bitti. Bunun üzerine 112 Acil Servis ekiplerini arayan anne-baba yardım istedi.



5 yaşındaki Nur Banu, ambulansa alınıp hastaneye sevk edilirken, hayatını kaybetti. Ambulansta bulunan anne G.D.'nin cezaevine yasak eşya sokmak suçundan arandığı, babanın ise kızını sağlık ekiplerine teslim ettikten sonra firar ettiği tespit edildi. Söke'de saklandığı yerde yakalanan baba Z.D.'nin de 1'i hükümlü ve tutuklunun kaçmasına yardım, 3'ü ise hırsızlık olmak üzere 4 ayrı suçtan arandığı belirlendi.



Baba Z.D. ile anne G.D., İlçe Jandarma Komutanlığında alınan ifadelerinin ardından Söke Adliyesine sevk edildi. Hakim karşısına çıkan anne ve baba tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(MB-Y)



19.04.2017 13:23:51 TSI

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