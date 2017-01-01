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Kula'da Turizm Haftası kutlamaları



(Fotoğraflı)



Hasan Yiğen

MANİSA (İHA) - Peri bacası oluşumu ve volkanik arazisiyle turizm merkezi haline gelmesi hedeflenen Manisa'nın Kula ilçesinde Turizm Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Manisa'nın Kula ilçesinde Turizm Haftası kutlamaları kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi. Kula İbrahim Özboyacı Mesleki ve Anadolu Lisesi tarafından okul bahçesinde hazırlanan kutlama programına Kula Kaymakamı Osman Güven, Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Raşit Çarpan, Kula İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ethem Dağlı, Kula İlçe Müftüsü Kamil Kırgız, okul müdürleri, daire amirleri öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programda açılış konuşmasını yapan İbrahim Özboyacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyat Öğretmeni Hakan Esendemir, "Turizm, sadece profesyonellerin işi değil, tüm ülkenin ortak hedefidir. Turizm bilincini tüm topluma yayabilmek için küçük yaşlarda farkındalık oluşturmak gerekir. Bir kenti sadece turizmle taşıyamayız. Turizmi taşıyacak bir kültür oluşturulmalı. O kültürü taşıyacak sivil toplum kuruluşları oluşturarak halkla buluşturmalıyız. Ayrıca kültürü besleyecek sanat faaliyetleri planlanmalı, en önemlisi tüm bunların farkında olan tarih bilinci vermeliyiz" dedi.

Açılış konuşmasının ardından okul öğrencileri tarafından Turizm Haftasının önemini anlatan yazı, şiir ve kompozisyonların okunması ve ikramların sunulması ile program sona erdi.

(HY-AY-Y)



19.04.2017 13:29:41 TSI

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