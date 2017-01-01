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Sinop'ta Turizm Haftası kutlamaları

- Sinop'u 2016'da 1 milyon turist ziyaret etti



(Fotoğraflı)



Osman Aksu

SİNOP (İHA) - Sinop İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili İrfan Göz, Sinop'u 2016 yılı içerisinde 1 milyonunun üzerinde turistin ziyaret ettiğini, bu sayıyı daha yukarı çıkartabilecek potansiyelin ilde mevcut olduğunu söyledi.

Sinop'ta "Turizm Haftası" etkinlikleri kapsamında programlar düzenlendi. İlk tören Sinop Valiliği önünde yapıldı. Törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Programa Sinop Valisi Hasan İpek, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili İrfan Göz, Sinop Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş, Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Cemalettin Kaya, kamu kurum ve kuruluşları müdürleri ve öğrenciler katıldı.



21.yüzyılın en hızlı gelişen sektörü turizm

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Sinop İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili İrfan Göz, "Hiç şüphesiz 21. yüzyılın en hızlı gelişen sektörü turizm sektörüdür. Turizm dünyanın en büyük endüstrisi olmuştur. Ayrıca kendi sektörü dışında da tüm sektörleri etkilemektedir. Ülkemizin gayri safi milli hâsılalarında önemli bir yer tutmaktadır gelişmiş ülkelerin yanında gelişmekte olan ülkeler de yatırımlarını turizm sektörüne kaydırmaktadır. Ulusal ölçekte turizmden yeterli payı alabilmek için yöreler ve bölgeler arasında bir tanıtım rekabeti yaşanmaktadır. Bu rekabetle turizm bilinci yerleşmiş, tanıtımda organize olmuş, planlı ve müşteri memnuniyetini önemseyen markalaşmayı hedef alanlar başarılı olabileceklerdir" dedi.

Konuşmasını sürdüren İrfan Göz, "Ayrıca turizmdeki potansiyelimizi kültür varlıklarımızı ve doğa zenginliklerimizi turizme kazandırma çalışmalarımız devam etmektedir. Sinop doğa güzelliklerinin yanında birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olmanın avantaj ile oldukça fazla sayıda arkeolojik ve tarihi eserleri de sınırları içerisinde bulundurmaktadır. Sinop'un merkeziyle ilçelerinin tanıtımında milattan önce 3000'lere uzanan Tunç Çağı'ndan Osmanlı dönemine kadar uzanan tarihsel döneme ait çok sayıda eser görmemiz mümkündür. Sinop deyince hemen akla deniz, kum, tarihi cezaevi gelse de alternatif birçok turizm çeşidine de imkân sağlayan bir coğrafyaya sahiptir. Doğa, yaban hayatı, dağ ve park gibi yerlerde farklı aktiviteler ve macera yaşama muhteşem güzellikler yaşama seyretme isteğinde olan ziyaretçiler için ilimiz oldukça iyi bir tercih olacaktır. Ayrıca ziyaretçilerimizin ilgisini çekecek alanlardan bir de yöresel mutfağı ve yöresel el sanatlarının da Sinop'ta oldukça zengin çeşit içermesi de ilimiz turizmi açısından artı bir değer oluşturmaktadır" diye konuştu.



"Turizm hareketliliğine baktığımızda ılıman iklimlere bir kayma var"

Son yıllarda yaz mevsiminin sıcak ve kurak geçmesinin turist profilini ve hareketini etkilediğini belirten Göz, "Turizm hareketliliğine baktığımızda ılıman iklimlere bir kayma olduğu görülmektedir. Ilıman Akdeniz ikliminin karakteristik özelliğini taşıyan Sinop farklı arayışlara yönelen turistlerin tercihinde ön sıralarda yer almaya başlamıştır. İlimiz 102 tesis, 1682 oda sayısı ve 4 bin 900 yatak sayısına sahiptir. İlimizi 2016 yılı içerisinde 1 milyonunun üzerinde turist ziyaret etmiştir. Bu sayıyı daha yukarı çıkartabileceğiz potansiyel ilimizde mevcuttur" şeklinde konuştu.

Kutlamalar Emir Gazi Tayboğa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı halk oyunları gösterisiyle devam etti

Daha sonrasında Turizm Haftası nedeniyle "Onların Gözünden Konulu" resim ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere Sinop Valisi Hasan İpek ödüllerini verdikten sonra kutlama programı sona erdi.

(OSM-SLH-Y)



19.04.2017 13:58:03 TSI

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