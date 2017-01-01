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YEREL HABERLER  / ESKİŞEHİR HABERLERİ
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Odunpazarı Belediyesi ve Anadolu Üniversitesi'nden Hayat Günlüğü Projesi

19 Nisan 2017 Çarşamba, 14:11
Odunpazarı Belediyesi ve Anadolu Üniversitesi'nden Hayat Günlüğü Projesi
Odunpazarı Belediyesi ve Anadolu Üniversitesi'nden Hayat Günlüğü Projesi

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Odunpazarı Belediyesi, Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi ile ortak bir proje geliştirerek çalışmalarına başladı.
"Hayat Günlüğü" adı verilen proje Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi öğrencilerinin Odunpazarı Yaşlı Merkezini ziyaret etmesi ile başladı. Odunpazarı Belediyesi Yaşlı Merkezi'nde bulunan yaşlılarla sohbet eden öğrenciler, yaşlıların yaşadıkları sorunları dinledi. Bu sorunları mercek altına alan öğrenciler, sorunların çözümü için çözüm üretmeye çalıştı. Ayrıca yaşlıların sosyal hayatta karşılaştığı zorlukları çözebilmek için fikirler üretmeye çalışan öğrenciler, kentleşmenin yaşlılar üzerindeki olumsuz etkilerini birini ağızdan dinlediler. Yaşlıların anlattıkları sorunları not alan öğrenciler, hatıra fotoğrafı çektirmeyi de unutmadı.
Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi öğrencileri, yaşlılar için hayata geçirdiği projeler ve Odunpazarı Belediyesi Yaşlı Merkezi için Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt'a teşekkür etti.
(İHA-MET-Y)

19.04.2017 14:18:58 TSI
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