Afşar Barajı doğal güzelliğiyle dikkat çekiyor
(Fotoğraflı)
MANİSA (İHA) - Alaşehir Belediyesi tarafından çevre düzenlemesi ve restorasyonu yapılan Afşar Barajı Sosyal Tesisleri ziyaretçilerini bekliyor.
Doğal güzelliği ve eşsiz manzarasıyla bilinen Afşar Barajı kıyısına kurulan Alaşehir Belediyesine ait sosyal tesisler hizmete açıldı. Doğa ve fotoğraf tutkunlarının uğrak mekanı haline gelmesi beklenen sosyal tesisler, mavi ile yeşilin bir arada olduğu atmosferiyle dikkat çekiyor. Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban, Afşar Barajı'nın yeşil ile mavinin buluştuğu eşsiz bir güzelliğe sahip olduğunu belirterek, vatandaşların bu güzellikten faydalanabilmesi için sosyal tesisi halkın hizmetine sunduklarını söyledi. Başkan Karaçoban, "Tesislerimiz, muhteşem baraj manzarası ve kaliteli hizmet anlayışıyla vatandaşımızın hizmetine açıldı. Deneyimli personelleri ile Alaşehirlilerin alternatif alanı olarak, haftanın 7 günü hizmet vermeye başlayan tesisimiz, halkımıza hayırlı uğurlu olsun" dedi. Başkan Karaçoban, özellikle doğasever ve fotoğraf meraklılarının mutlaka Afşar Barajı Sosyal Tesislerini görmeleri gerektiğini vurguladı.
(ÖND-Y)
19.04.2017 14:19:26 TSI
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